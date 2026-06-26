Thành phố Hồ Chí Minh đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

26/06/2026

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với tiềm năng sáng tạo, nguồn lực văn hóa phong phú và chiến lược phát triển dài hạn Thành phố kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho tương lai.

Một dấu mốc quan trọng là ngày 31/10/2025, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được UNESCO ghi danh là “Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh”, trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á đạt danh hiệu này. Đây được xem là cơ hội để Thành phố thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Đông đảo khán giả hào hứng thưởng thức chương trình nghệ thuật âm nhạc trong phim Cineshow - Music in Film trên sân khấu hoành tráng ngoài trời của Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu

Toàn cảnh không gian tráng lệ của Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực Nhà hát Thành phố. Ảnh: Tư liệu

Hiện nay, TP.HCM là địa phương có quy mô công nghiệp văn hóa lớn nhất cả nước với khoảng 97.000 lao động và hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sáng tạo. Giai đoạn 2010 - 2019, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa tăng từ hơn 36.000 tỷ đồng lên trên 84.000 tỷ đồng (khoảng hơn 3 tỷ USD). Đến cuối năm 2025, lĩnh vực này đã đóng góp khoảng 5,7% GRDP của Thành phố.

Tiềm năng phát triển còn đến từ nguồn tài nguyên văn hóa phong phú. Thành phố hiện có 314 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, cùng nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc như Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, Lễ hội Tết Nguyên tiêu hay nghệ thuật Lân - Sư - Rồng… Đây là nguồn cảm hứng quan trọng cho các ngành điện ảnh, thiết kế, quảng cáo, du lịch văn hóa và nhiều lĩnh vực sáng tạo khác.

Bên cạnh đó, TP.HCM còn có lợi thế trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Các liên hoan phim quốc tế, lễ hội áo dài, lễ hội sông nước, chương trình thời trang và âm nhạc đã góp phần tạo nên đời sống văn hóa sôi động, thu hút đông đảo công chúng và du khách.

Lễ hội ánh sáng 3D mapping trong chuỗi sự kiện “Sắc màu thành phố mang tên Bác” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đinh Hải Ngọc

Trình diễn nghệ thuật tạo hình robot, thể hiện tinh thần công nghệ và đổi mới sáng tạo tại GRECO 2025 ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Đặc biệt, sau khi tiến hành sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Thành phố có thêm nhiều lợi thế mới. Bình Dương với thế mạnh công nghệ được kỳ vọng hỗ trợ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong các ngành sáng tạo. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu với tiềm năng du lịch và thể thao biển sẽ góp phần phát triển các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc tế.

Theo Đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu doanh thu của lĩnh vực này đóng góp trên 7,2% GRDP. Thành phố sẽ tập trung phát triển 8 lĩnh vực trọng điểm gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thời trang, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo và du lịch văn hóa; đồng thời phấn đấu xây dựng ít nhất 5 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực này.

Trình diễn hát Bội trên đường phố. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Múa rồng của người Hoa dịp Tết Nguyên tiêu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Thế Phong

Để hiện thực hóa mục tiêu, Thành phố sẽ triển khai các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ văn nghệ sĩ và doanh nghiệp sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ nhằm tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần xây dựng sức mạnh mềm, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới. Với những lợi thế sẵn có cùng chiến lược phát triển rõ ràng, TP.HCM đang từng bước đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững trong tương lai./.

Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam, Trần Thế Phong, Đinh Hải Ngọc và Tư liệu