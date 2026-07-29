Thanh niên dân tộc Dao bứt phá kinh tế từ đặc sản vùng núi Mẫu Sơn

29/07/2026

Nhận thức rõ giá trị của cây di sản và nghề truyền thống quê hương, anh Hoàng Phúc Thắng, Giám đốc HTX Nông trang sinh thái Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã quy tụ các hộ dân địa phương phát triển vùng nguyên liệu chanh rừng và bảo tồn nghề nấu rượu men lá A Múi đạt chuẩn OCOP 3 sao. Bằng việc làm chủ công nghệ số và tiếp thị trực tuyến, mô hình kinh tế xanh của thanh niên dân tộc Dao trên vùng núi Mẫu Sơn không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ ra toàn quốc mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần đổi mới sáng tạo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

HTX Nông trang sinh thái Mẫu Sơn ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc xuất xứ, góp phần nâng cao giá trị và tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm địa phương. Ảnh: Lê Đông - TTXVN