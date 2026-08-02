Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Doãn Bách và hành trình giữ nhịp sống cho những trái tim

02/08/2026

Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Doãn Bách (Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai) không chỉ là một bác sĩ trẻ giỏi, tâm huyết với nghề, tận tâm với người bệnh mà trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội anh còn cùng các đồng nghiệp thúc đẩy phong trào kêu gọi đội ngũ bác sĩ trẻ từ các bệnh viện lớn tham gia các chương trình khám, chữa bệnh vì cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Doãn Bách đã có thời gian gần một thập kỷ gắn bó làm việc tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Chúng tôi cùng Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Doãn Bách lên chuyến tàu từ ga Hà Nội đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình lúc 6 giờ sáng. Cũng như nhiều y, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, anh đã quen với việc khởi hành từ rất sớm để khám, chữa bệnh cho người dân. Dù hành trình gần 70 km, vị bác sĩ trẻ vẫn đầy hào hứng khi nói về công việc của mình.

"Mỗi ngày, khi di chuyển gần 70 km từ Hà Nội về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để gặp người bệnh, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đem chuyên môn của mình đi phục vụ người bệnh, những người mà đôi khi họ không có điều kiện để tìm đến mình.",- anh chia sẻ.

Từ tiếp nối truyền thống nghề y của gia đình

Trên hành trình từ ga Hà Nội đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Doãn Bách kể về con đường trở thành bác sĩ tim mạch. Với anh, đó không phải lựa chọn ngẫu nhiên mà là sự tiếp nối truyền thống nghề y của gia đình qua nhiều thế hệ. Người đặt nền móng cho truyền thống ấy là ông nội của anh. Không chỉ là một người thầy thuốc tận tụy, ông còn truyền cảm hứng để nhiều thành viên trong gia đình tiếp bước nghề y.

"Chính những tấm gương gần gũi trong gia đình đã truyền cho tôi lý tưởng sống, khát vọng cống hiến và tình yêu đối với nghề y.",- Bác sĩ Đỗ Doãn Bách chia sẻ.

Thác sĩ, Bác sĩ Đỗ Doãn Bách trong buổi họp chuyên môn cùng đồng nghiệp ở Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Sau 6 năm học đại học tại đại học Y ở Trung Quốc trở về nước vào năm 2015, Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Doãn Bách tiếp tục học lên thạc sĩ ở Trường Đại học Y Hà Nội. Sau thời gian vừa làm việc vừa học tập, rèn luyện chuyên môn 9 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai, anh chính thức công tác tại Viện Tim mạch từ năm 2017.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách luôn dành một trái tim biết sẻ chia cho bệnh nhân, bởi theo anh điều bệnh nhân cần đôi khi không chỉ là đơn thuốc mà còn là sự thấu hiểu. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách trò chuyện hỏi thăm người đến khám tim ở Viện Tim mạch. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, áp lực là đặc thù của nghề y, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch khi mỗi quyết định điều trị đều có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vì vậy, người bác sĩ luôn phải đưa ra quyết định nhanh chóng nhưng chính xác.

"Trái tim không chỉ là một cơ quan sinh học mà còn là nơi lưu giữ yêu thương, cảm xúc và sự đồng cảm. Muốn chữa lành trái tim người bệnh, tôi luôn tự nhủ phải giữ tinh thần tích cực và một trái tim biết sẻ chia, bởi điều người bệnh cần đôi khi không chỉ là đơn thuốc mà còn là sự thấu hiểu.",- Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Doãn Bách chia sẻ.

Đến trái tim người bệnh

Được nhiều bệnh nhân biết đến là bác sĩ luôn dành thời gian lắng nghe và tư vấn kỹ lưỡng, Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách cho rằng chỉ khi hiểu được nỗi lo của người bệnh mới có thể bắt đầu hành trình điều trị trọn vẹn.

Trong gần một thập kỷ làm việc ở lĩnh vực tim mạch, anh đã điều trị nhiều ca bệnh, và điều khiến anh hạnh phúc nhất là biết các bệnh nhân của mình vẫn còn sống.

Nhớ nhất với anh là trường hợp một bệnh nhân 22 tuổi, vốn khỏe mạnh, nhưng sau một chuyến leo núi thì không còn đủ sức vận động. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân mắc rối loạn dưỡng cơ, teo cơ tim, buồng tim giãn lớn, thành tim chỉ dày khoảng 2 mm và cần được ghép tim để duy trì cuộc sống.

Thời điểm đó, ghép tim vẫn là kỹ thuật rất khó, Bệnh viện Bạch Mai chưa từng thực hiện ca nào. Những trường hợp tương tự thường được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức sau khi đăng ký tại Ngân hàng mô phôi.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Doãn Bách cùng các đồng nghiệp tiến hành một ca can thiệp tim. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

"Do mắc rối loạn dưỡng cơ nên bệnh nhân không nằm trong danh sách ghép tim và cơ hội sống rất thấp. Tôi cùng các đồng nghiệp tìm kiếm tài liệu, phản biện trước hội đồng chuyên môn để bệnh nhân đủ điều kiện ghép tim. Sau khi được chấp thuận, chúng tôi lập hồ sơ và bệnh nhân được ghép tim. Đây cũng là ca ghép tim đầu tiên được thực hiện thành công tại Bệnh viện Bạch Mai.",- anh chia sẻ.

Không chỉ điều trị, Bác sĩ Đỗ Doãn Bách luôn coi học tập là trách nhiệm suốt đời của người thầy thuốc. Anh thường xuyên tham gia hội thảo chuyên ngành, nghiên cứu khoa học và lưu giữ các ca bệnh điển hình để cập nhật kiến thức, tích lũy kinh nghiệm.

Với những đóng góp trong chuyên môn, anh được trao nhiều phần thưởng như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 và Vinh quang Việt Nam năm 2022.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Doãn Bách cùng các đồng nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai tới thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân ở cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Ngoài ra, hiện nay với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, anh tiếp tục thúc đẩy các hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đồng thời kêu gọi đội ngũ bác sĩ trẻ từ các bệnh viện lớn tham gia các chương trình khám, chữa bệnh vì cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân.

Nhìn lại gần một thập kỷ làm nghề, bác sĩ Đỗ Doãn Bách chia sẻ: "Khi đi nhiều nơi, gặp nhiều con người trên khắp đất nước, đặc biệt ở những vùng còn nhiều khó khăn, tôi càng chắt chiu tình yêu thương con người và có thêm động lực để tiếp tục cống hiến, phát triển trong công việc của mình."./.