Tết Nguyên tiêu - Hội An hút khách

25/02/2024

Đội múa rồng thực hiện nghi lễ cúi chào khi đi qua cổng chùa Ông. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Hội An đón hơn 305.000 lượt khách đến tham quan và lưu trú, tăng hơn 35% so với với cùng kì năm 2023. Sau Tết, vào dịp rằm tháng Giêng với lễ hội Tết Nguyên tiêu vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nào năm 2023, lượng khách đến Hội An tiếp tục tăng mạnh bởi có nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội độc đáo được tổ chức nhằm thu hút khách du lịch.

Bầu không khí náo nhiệt của ngày Tết Nguyên tiêu ở Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Theo ghi nhận của phóng viên Báo ảnh Việt Nam, vào ngày 25/2 (nhằm ngày 16 tháng Giêng), tức vào ngày lễ chính của Tết Nguyên tiêu ở Hội An, chỉ riêng buổi sáng, hàng vạn du khách trong và ngoài nước đã đổ về tràn ngập khắp các đường phố Hội An để theo dõi các hoạt động lễ hội đường phố với các đoàn rước độc đáo, náo nhiệt, rực rỡ sắc màu. Tại các hội quán, đình, chùa lượng khách đến tham quan, chiêm bái, làm lễ cầu an, cầu tài lộc cũng tăng mạnh.

Nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng diễn ra trong ngày Tết Nguyên tiêu ở Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Ở Hội An, cứ sau ngày Khai hạ (mùng 7 tháng Giêng), người dân lại nô nức chuẩn bị đón Tết Nguyên tiêu. Đây là lễ tết lớn nhất trong năm, chỉ sau Tết Nguyên đán, được hình thành từ lâu đời, là sự kiện văn hóa chung của cộng đồng cư dân Hội An, gắn với quá trình hình thành, phát triển của đô thị - thương cảng Hội An từ trong lịch sử cho đến hiện nay. Trải qua hàng trăm năm, những giá trị văn hóa độc đáo của lễ hội Tết Nguyên tiêu Hội An được cộng đồng cư dân phố cổ Hội An gìn giữ và phát huy, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc nói chung, của Hội An, Quảng Nam nói riêng.

Khung cảnh náo nhiệt trên các đường phố. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Tết Nguyên tiêu ở Hội An mang những giá trị văn hóa, đặc trưng riêng so với nhiều nơi ở Việt Nam và Châu Á do được hình thành trên cơ sở truyền thống văn hóa bản địa của Việt Nam và có sự giao thoa tiếp biến văn hóa với các nước Trung Hoa, Nhật Bản trong suốt thời kì hoàng kim khi Hội An là thương cảng lớn của khu vực. Vào dịp này, các hội quán, đình, chùa, tư gia của người dân phố Hội đều tổ chức lễ cúng tiền hiền, cầu an, cầu tài lộc đầu năm mới.

Người dân và du khách hào hứng xuống đường tham gia các hoạt động lễ hội. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Tết Nguyên tiêu có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống văn hóa cộng đồng cư dân Hội An bởi nó vừa thỏa mãn nhu cầu văn hóa tâm linh, cố kết cộng đồng, vừa có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí truyền thống hấp dẫn, đặc sắc nên thu hút cả cộng đồng cùng tham gia.

Lượng khách nước ngoài đến Hội An rất đông. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Ngày nay, lễ hội Tết Nguyên tiêu Hội An không chỉ là một hoạt động văn hóa, tâm linh truyền thống được người dân mong chờ mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc dành cho du khách vào dịp đầu năm mới, nên thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến vui chơi, khám phá./.

Tết Nguyên tiêu là dịp để du khách khám phá nhiều nét đẹp độc đáo về văn hóa, phong tục của người Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam