Tây Ninh gỡ điểm nghẽn để nông nghiệp công nghệ cao cất cánh

Tây Ninh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, trở thành một trong những trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Đông Nam Bộ. Những cánh đồng lúa cơ giới hóa, trang trại bò sữa thông minh, tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ 4.0 hay những vùng nguyên liệu mía được quản trị bằng trí tuệ nhân tạo đã cho thấy một diện mạo mới của nền nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, để khát vọng ấy trở thành hiện thực, việc tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, hạ tầng và nguồn nhân lực đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS) được đầu tư công nghệ hiện đại gắn kết với vùng nguyên liệu tập trung và chuyển đổi số đang góp phần thúc đẩy ngành mía đường phát triển bền vững. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

* Công nghệ mở đường

Là một trong những địa phương thu hút mạnh dòng vốn vào nông nghiệp công nghệ cao, Tây Ninh đang chứng kiến sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp đầu ngành với những dự án quy mô lớn, góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất khép kín từ nguyên liệu đến chế biến và xuất khẩu.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, doanh nghiệp đang đầu tư Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh gồm 8 dự án với tổng quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Đến nay, hai dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Trong đó, Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh tại xã Tân Hội có tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, công suất khoảng 20 triệu trứng giống mỗi năm. Dự án DHN Tây Ninh 5 tại xã Tân Thành cũng có vốn đầu tư 200 tỷ đồng, quy mô 196.000 gà giống, cung cấp khoảng 28 triệu trứng giống mỗi năm.

Cùng đó, 6 dự án còn lại đang được triển khai bao gồm các khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao và tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm. Theo ông Vũ Mạnh Hùng, toàn bộ các dự án được đầu tư theo mô hình chuồng kín tự động hóa, ứng dụng công nghệ 4.0, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, thức ăn, nước uống và môi trường bằng hệ thống thiết bị tự động; đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sinh học, truy xuất nguồn gốc và định hướng phát triển theo tiêu chuẩn Halal phục vụ xuất khẩu.

Khi hoàn thiện vào năm 2030, tổ hợp dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 20.000 con lợn giống bố mẹ, trên 10 triệu con gà giống, khoảng 30.000 tấn thịt gà và khoảng 500 triệu quả trứng mỗi năm, góp phần đưa Tây Ninh trở thành trung tâm chăn nuôi công nghệ cao của khu vực.

Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, một số dự án dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng phải mất nhiều tháng mới hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án DHN Tây Ninh 6 vẫn còn vướng khoảng 3,7 ha chưa được giải quyết dứt điểm, khiến mặt bằng bị chia cắt, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. Đặc biệt, việc tách rời diện tích giữa nhà máy giết mổ công nghệ cao và tổ hợp chế biến thực phẩm đã làm giảm tính đồng bộ của dây chuyền sản xuất khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế.