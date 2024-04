Tạo tác sản phẩm bút nghệ thuật giá trị cao

22/04/2024

Đào Huy Hoàng cùng bộ sưu tập những chiếc bút tự tay mình làm ra.

Bén duyên với loại hình viết chữ nghệ thuật Calligraphy. Đào Huy Hoàng, sinh viên trường ĐH Ngoại Thương đã mất 2 năm để tìm tòi, tự học hỏi, vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi với niềm đam mê của mình với những chiếc bút nghệ thuật.

Nghệ thuật chế tác bút Calligraphy có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ phương Tây từ hàng thế kỷ trước. Ban đầu, bút được làm từ các nguyên liệu tự nhiên như tre, lông vũ, gỗ,... Sau này, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, người ta sử dụng thêm các nguyên liệu như kim loại, nhựa,...

Mỗi một chiếc bút là một độc bản của Đào Huy Hoàng, bởi sự kỳ công của người làm. Việc đưa các yếu tố bản sắc vào từng chiếc bút giúp cho từng sản phẩm của Đào Huy Hoàng hoàn toàn khác biệt và có giá trị cao. Những chiếc bút Calligraphy của Hoàng chế tác có giá từ 1,5 triệu - 15 triệu đồng/ chiếc.

Có nhiều loại bút Calligraphy khác nhau, mỗi loại có ưu điểm và nhược điểm riêng. Một số loại phổ biến bao gồm: Bút lông vũ, loại bút này có nét thanh mảnh, mềm mại và dễ sử dụng. Bút lông vũ cần được bảo quản cẩn thận và thường xuyên thay ngòi; bút kim loại; loại bút này có độ bền cao và có thể tạo ra nhiều nét chữ khác nhau, bút kim loại cần được luyện tập thường xuyên để kiểm soát tốt độ chảy mực; bút dip pen (khác với bút máy, dip pen không có ống mực nên đòi hỏi người viết phải liên tục chấm mực để tiếp máu cho ngòi), loại bút này sử dụng mực nước và có thể tạo ra nhiều hiệu ứng độc đáo. Khi sử dụng, bút dip pen cần được vệ sinh thường xuyên để tránh tắc mực.

“Khi mình mới bắt đầu tập viết calligraphy, ở Việt Nam chưa có nhiều cửa hàng bán dụng cụ chuyên dụng nên mình đã phải mua từ nước ngoài rất nhiều. Trong đó phải kể đến bút viết thủ công có giá thành không nhỏ, ngoài ra chỉ có một vài người làm lúc bấy giờ, vì vậy mình quyết định thử làm bút xem sao. Thực ra lúc đó mình suy nghĩ khá đơn giản, tuổi trẻ nên liều lĩnh mà, người khác làm được mình cũng có thể làm được.” – Hoàng chia sẻ.

Đào Huy Hoàng là thành viên của một số hiệp hội calligraphy quốc tế ví dụ như IAMPETH (International Association of Master Penmen, Engrossers, and Teachers of Handwriting) và International Calligraphy Conference của Mỹ, Japan Letter Arts Forum của Nhật Bản, Society of Scribes của thành phố New York,… ngoài ra Hoàng còn tham gia một số hội nhóm nhỏ liên quan đến nghệ thuật sơn mài Nhật Bản - Urushi và tranh quốc hoạ Nihonga hay tranh trung cổ Medieval Art & Illumination.

Hiện tại Đào Huy Hoàng có một lớp nhỏ dạy làm bút vào thứ 5 hàng tuần. Hoàng cho biết đã từng tổ chức những khoá học chuyên sâu về chế tác bút calligraphy. Tuy nhiên việc chế tác phụ thuộc khá nhiều vào máy móc và công cụ chuyên dụng nên chỉ có thể dạy một số ít trong không gian studio của mình, chứ chưa thể mang workshop đến các địa điểm khác.

Khi được hỏi về định hướng tương lai của bộ môn nghệ thuật mới mẻ này, Hoàng cho biết vẫn tiếp tục duy trì việc chế tác hướng tới sự đơn giản mà tinh xảo, một điều phải nói là khó trong nghiệp làm bút này. Đào Huy Hoàng cũng hy vọng trong tương lai có dịp mở một triển lãm dành riêng cho chế tác bút để mọi người hiểu rõ hơn về các công đoạn tỉ mỉ và quy trình làm ra một chiếc bút tuyệt vời như thế nào.

Một số sản phẩm bút Calligraphy đặc sắc do Đào Huy Hoàng chế tác.

Nghệ thuật chế tác bút Calligraphy là một lĩnh vực thú vị và đầy thử thách. Với sự đam mê và nỗ lực, người chơi sẽ có thể tạo ra những cây bút độc đáo và thể hiện phong cách riêng của mình./.

Bài: Công Đạt; Ảnh: Khánh Long/ Báo ảnh Việt Nam