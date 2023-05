Tăng cường hợp tác thực chất với Cơ quan lập pháp Argentina và Uruguay

01/05/2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Argentina và Uruguay theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moreau, Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimón Cedeira, từ ngày 23-28/4. Chuyến thăm mở ra những cơ hội mới để tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất, cùng có lợi với Cơ quan lập pháp Argentina và Uruguay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các lãnh đạo Argentina. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các lãnh đạo Uruguay. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Với nhiều hoạt động của các ban, bộ, ngành, địa phương và ký kết thỏa thuận hợp tác ở cả cấp trung ương và địa phương tại hai nước, chuyến thăm đã đạt kết quả thực chất, toàn diện, trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và các trụ cột của quan hệ: chính trị ngoại giao, hợp tác liên nghị viện; kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; quốc phòng an ninh; tư pháp; khoa học - công nghệ; giáo dục - đào tạo; giao lưu văn hoá, biểu diễn nghệ thuật; quan hệ giữa các địa phương…

Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti trao danh hiệu Khách danh dự cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Hai bên ký kết nhiều Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đặc biệt, chuyến thăm đã tăng cường sự tin cậy ở cấp cao nhất và đây là cơ sở chính trị rất quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và hai nước trong thời gian tới.

Đáng chú ý, kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không chỉ ở các lĩnh vực hợp tác song phương, mà còn ở phạm vi khu vực và quốc tế, giữa Đông Nam Á với Mỹ Latinh, Việt Nam với MECOSUR, hợp tác Nam - Nam, phối hợp trong khuôn khổ Liên hợp quốc, FEALAC, WTO …



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Gustavo Penades (bên phải), Chủ tịch Nghị viện MERCOSUR với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc hội kiến, hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của ba nước. Lãnh đạo các nước đều coi trọng vị thế, vai trò của Việt Nam. Argentina khẳng định Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến lược; Uruguay coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương và là cầu nối Uruguay với ASEAN.

Hai nước đều coi quan hệ với Việt Nam là nhân tố ổn định, tích cực trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp và đều mong muốn phối hợp với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, xử lý các vấn đề thách thức mang tính toàn cầu hiện nay như duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết các cuộc xung đột thông qua thương lượng; đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh y tế; chống biến đổi khí hậu…

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở sở tại; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, triển khai Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động kiều bào tiếp tục gắn bó với đất nước, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chuyến thăm cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trao đổi và chuyển tải thông điệp về lập trường của Việt Nam đối với một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trên kênh hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký kết thoả thuận hợp tác với lãnh đạo Cơ quan lập pháp của cả hai nước. Bạn đều thống nhất nghị viện là kênh rất quan trọng để tăng cường hợp tác thông qua chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan lập pháp. Đặc biệt, trong thoả thuận hợp tác đều nhấn mạnh việc trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, phối hợp giám sát các hiệp định, hiệp ước đã ký kết để các văn bản này được triển khai thực hiện đi vào chiều sâu, hiệu quả; cùng phối hợp với nhau trong các diễn đàn nghị viện đa phương để giải quyết những vấn đề mang tính thách thức toàn cầu, góp phần xây dựng thế giới ngày một tốt đẹp hơn.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Chương trình chính trị nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Argentina. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Hai nước đón tiếp Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trọng thị, chu đáo, thân tình, với nghi lễ đặc biệt, nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia, chưa có tiền lệ; thể hiện tình cảm hữu nghị và sự coi trọng Việt Nam nói chung và với Chủ tịch Quốc hội ta nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Argentina, Cộng hòa Đông Uruguay, là bước triển khai thiết thực chủ trương đối ngoại quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đó là tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống Mỹ Latinh, trong đó Argentina và Uruguay là đối tác toàn diện, đối tác chủ chốt, quan trọng trên nhiều phương diện đối với Việt Nam ở khu vực Nam Mỹ.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, đó là những dấu mốc quan trọng, kỷ niệm lớn trong quan hệ của Việt Nam với hai nước. Đồng thời, đây cũng là hành trình theo dấu chân Bác, tại Buenos Aires (thủ đô Argentina) và Montevideo (thủ đô Uruguay), nơi mà cách đây hơn 1 thế kỷ (năm 1912), Bác Hồ đã dừng chân khi đang bôn ba tìm đường cứu nước./.

Bài: VNP Ảnh: TTXVN