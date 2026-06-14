Tân Thịnh - Làm mới tinh hoa gốm sứ Bát Tràng

14/06/2026

Bằng khát vọng đổi mới trên nền tảng di sản làng nghề, gốm sứ Tân Thịnh đang tạo nên diện mạo mới cho gốm Bát Tràng. Với dòng men Suối Ngọc độc bản, thương hiệu này không chỉ làm giàu thêm giá trị truyền thống mà còn góp phần đưa gốm Việt từng bước chinh phục thị trường bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại.



Giữa làng gốm Bát Tràng, xã Bát Tràng, Hà Nội - nơi những giá trị thủ công truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế kỷ bên bờ sông Hồng - Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh đã chọn cho mình một lối đi riêng: làm mới tinh hoa cổ truyền để kiến tạo một thương hiệu gốm Việt mang hơi thở đương đại.

Nghệ nhân Trần Đức Tân giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh.

Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Không gian trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Sản phẩm lọ hoa độc đáo về màu sắc. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam



Thành lập năm 2013, hợp tác xã quy tụ 11 nghệ nhân giỏi của làng dưới sự dẫn dắt của Nghệ nhân Ưu tú Trần Đức Tân. Ngay từ những ngày đầu, anh và cộng sự xác định không chỉ phục dựng những dòng men cổ quen thuộc mà phải tạo nên sản phẩm có bản sắc riêng, phù hợp với đời sống hôm nay.

Nghệ nhân Ưu tú Trần Đức Tân tâm sự: “Người Bát Tràng luôn trân trọng những gì cha ông để lại. Nhưng nếu chỉ giữ nguyên những giá trị cũ mà không sáng tạo, gốm truyền thống sẽ khó tiếp cận thị trường hiện đại. Chúng tôi muốn kế thừa tinh hoa ấy bằng một cách thể hiện mới”. Từ trăn trở đó, Nghệ nhân Ưu tú Trần Đức Tân dành nhiều năm nghiên cứu để cho ra đời men Suối Ngọc, dòng men làm nên bản sắc của thương hiệu. Đây là kết quả của 5 năm thử nghiệm với nguyên liệu hoàn toàn trong nước cùng kỹ thuật phối trộn độc quyền.

Các công nhân Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh đang trong quá trình hoàn thiện các đơn hàng.

Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Các sản phẩm được nung ở nhiệt độ từ 1.250 đến 1.300 độ C, tạo nên bề mặt men sáng trong như ngọc. Năm gam màu đặc trưng tượng trưng cho ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ vừa gợi nhắc tinh thần phương Đông, vừa mang vẻ đẹp hiện đại. Dưới ánh sáng, nhiều tác phẩm xuất hiện hiệu ứng thấu quang, biến đổi đa sắc.

Nghệ nhân Ưu tú Trần Đức Tân cho biết: “Điều làm nên giá trị đặc biệt của men Suối Ngọc chính là tính độc bản. Lửa luôn có sự biến hóa riêng. Không có hai sản phẩm nào hoàn toàn giống nhau. Mỗi tác phẩm là sự kết tinh của đất, nước và lửa trong khoảnh khắc không thể lặp lại”.

Không dừng ở kỹ thuật men, Tân Thịnh còn kết hợp thư pháp trên gốm để gia tăng chiều sâu văn hóa. Những câu danh ngôn, triết lý sống hay lời chúc bình an được thể hiện thủ công trên từng sản phẩm, biến mỗi tác phẩm thành một câu chuyện riêng. Con đường đổi mới ấy từng có lúc đối mặt với hoài nghi. “Có thời điểm chúng tôi tưởng phải tắt lửa lò nhưng nếu không dám đi con đường riêng thì sẽ không thể tạo nên thương hiệu của chính mình” - nghệ nhân Ưu tú Trần Đức Tân nhớ lại.

Khách tham quan và tìm mua sản phẩm men Suối Ngọc của Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh.

Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Sự kiên trì đã được ghi nhận khi năm 2023, bộ sản phẩm men Suối Ngọc được công nhận OCOP (Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”) 5 sao cấp quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực sáng tạo và vị thế của gốm sứ Tân Thịnh trên thị trường.

Với nghệ nhân Ưu tú Trần Đức Tân, làm mới tinh hoa Bát Tràng không phải là rời xa cội nguồn, mà là cách để di sản tiếp tục sống trong thời đại mới. Từ Bát Tràng, Tân Thịnh đang từng bước đưa câu chuyện gốm Việt lan tỏa xa hơn trên bản đồ thủ công mỹ nghệ thế giới./.

Bài: Vy Thảo - Ảnh: Thanh Giang, Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam