Tam Giang - Nơi con nước kể chuyện

14/06/2026

Trời nước Tam Giang mênh mang, hoang sơ mà đầy cuốn hút. Ẩn sâu dưới làn nước biếc bao la ấy không chỉ là thế giới phong phú của các loài thủy sinh, mà còn thấp thoáng những câu chuyện nhuốm màu huyền bí về đời sống cư dân nơi vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á.

Từ trên cao, những chiếc xuồng nhỏ chụm vào nhau trông như những chiếc lá mỏng manh nổi trôi theo dòng nước.

Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Trong ánh chiều bảng lảng bên bờ phá, ngôi miếu thờ thủy thần cùng dải phan đỏ lặng lẽ bay trong gió như một lời mời gọi những lữ khách phương xa bước vào miền sông nước kỳ bí của xứ Huế.

Phá Tam Giang là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, rộng khoảng 52 km², nơi hợp lưu của ba con sông lớn: Ô Lâu, Hương và Bồ trước khi đổ ra biển qua cửa Thuận An. Từ xa xưa, dọc theo phá còn có tuyến thiên lý Bắc - Nam đi qua. Trong ký ức nhiều thế hệ, Tam Giang từng là miền đầm nước mênh mông, hoang vu và dữ dội, vì thế cuộc sống cư dân nơi đây cũng gắn với nhiều câu chuyện bí ẩn, nửa thực nửa huyền thoại.

Khi bình minh lên ửng vàng trên mặt phá cũng là lúc người dân vạn đò bắt đầu một ngày mưu sinh mới.

Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Người dân kể rằng, thuở trước, cư dân trên phá sống rải rác giữa vùng nước gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ tin vào sự che chở và cai quản của thần linh nơi sông nước, từ đó hình thành nhiều tập tục đặc biệt, phản ánh dấu ấn văn hóa của cộng đồng cư dân vùng đầm phá.

Ngày nay, Tam Giang đã trở thành một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Cố đô Huế. Vẻ đẹp nơi đây nằm ở sự nguyên sơ hiếm có: buổi sớm, mặt phá ánh lên sắc vàng óng ả dưới bình minh; chiều xuống, cả không gian nhuộm tím trong ánh hoàng hôn bảng lảng.

Lễ cầu ngư của ngư dân vùng đầm phá Tam Giang diễn ra ngay trên phá, nơi mà họ làm ăn, sinh sống và nương tựa nhờ vào sự hào phóng cũng như che chở của một vùng sóng nước mênh mông. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Chiều buồn trên phá Tam Giang với khung trời hoàng hôn tím ngát. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Giữa khoảng trời nước mênh mông ấy, thấp thoáng những vạn chài nhỏ quây quần bên nhau trên những con thuyền mộc mạc. Nhìn từ xa, chúng như những chiếc lá tre mỏng manh đang lặng lẽ trôi giữa dòng nước rộng lớn.

Người dân vùng phá mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản. Họ giăng nò sáo, thả lưới, đặt lừ, hoặc ngâm mình trong làn nước lạnh để bắt ngao, trìa và nhiều loài hải sản đặc trưng của vùng nước lợ ven biển. Chính điều kiện tự nhiên đặc biệt ấy đã tạo nên hương vị đậm đà, ngọt lành cho sản vật Tam Giang.

Hình ảnh đầy ấn tượng về cảnh nó sào giăng kín trên mặt phá Tam Giang. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Bình minh lên, trời nước Tam Giang rực vàng trong nắng sớm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Có lẽ chính những hình ảnh bình dị, nguyên sơ và đôi phần cũ kỹ ấy lại chạm tới cảm xúc con người sâu sắc hơn cả. Người ta tìm đến Tam Giang không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để cảm nhận nhịp sống chậm rãi của những cộng đồng cư dân sông nước còn lưu giữ nhiều nét truyền thống hiếm hoi của miền Trung Việt Nam. Đó cũng là nơi để lặng nhìn khoảnh khắc trời và nước giao hòa trong một không gian rộng lớn, thơ mộng và gần như vô tận.

Rời Tam Giang khi chiều tím bắt đầu phủ xuống mặt phá. Trong quán nhỏ ven bờ, hương thơm của tôm cá vừa đánh bắt còn quyện trong gió như níu bước chân người lữ khách. Dẫu phải nói lời tạm biệt, lòng vẫn mong một ngày không xa sẽ được trở lại với miền trời nước mênh mang ấy./.

Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Thanh Hòa, Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

