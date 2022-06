Tái hiện ngôi làng cổ ở ven sông Hồng

Ngay khi bước chân vào ngôi làng, khu vực Tây bắc sẽ khiến bạn thích thú.

Khu du lịch thôn Anh An nằm sát bờ sông Hồng (quận Long Biên, Hà Nội) là nơi tái hiện lại những ký ức của thập niên 90 với những vẻ đẹp nhuốm màu thời gian.



Theo anh Nguyễn Huy Thiêm- chủ nhân của Khu du lịch Anh An cho biết, anh đã có ý tưởng xây dựng khu du lịch Anh An này từ rất lâu rồi, rồi từ năm 2020 anh bắt đầu khởi công và xây dựng khu du lịch này, đồng thời bắt đầu sưu tầm những đồ để trang trí.



“Tôi muốn xây dựng để lưu giữ lại nét đẹp của làng quê Việt đã trở thành một ký ức tuổi thơ của mình, đồng thời cũng muốn các con mình cũng có những trải nghiệm thực tế của làng quê Việt mà bây giờ gần như đã không còn.”, anh Thêm chia sẻ thêm.

Không giống như những làng sinh thái khác, Khu du lịch thôn Anh An thiên về sử dụng các vật liệu đến từ tự nhiên để không mất đi vẻ đẹp đơn thuần của nó như gỗ, tre, trúc, lá cọ, lối đi lát đá gập ghềnh mang ý nghĩa tượng trưng cuộc đời con người cũng phải trải qua những lúc thăng trầm, lên xuống theo thời cuộc.



Khu du lịch thôn Anh An được chia ra làm 2 khu chính là khu vực Tây Bắc với nét đặc trưng là ngôi nhà sàn bằng gỗ đơn sơ, ruộng bậc thang được trồng những loài của núi rừng Tây Bắc như hoa tam giác mạch, hoa ban, hoa mận…, cánh cổng theo thiết kế cổng nhà Pao.



Khu vực Đông Bắc được anh Thiêm tái hiện là một ngôi làng thu nhỏ với các chi tiết đặc trưng như cổng làng làm theo lối của Bát Tràng với gạch đỏ sẫm, cây đa, giếng nước, sân đỉnh và ngôi tranh vách đất nhà 5 gian.

Anh Thiêm chia sẻ thêm để làm được nhà tranh vách đất anh phải mất khá nhiều công trong việc lấy rơm ở quê mình ở Thường Tín và chở đất sét về để trộn vào nhau mới có thể được phần đất để đắp thành những bức tường cho ngôi nhà.



Trong ngôi nhà ở khu này, anh sử dụng nhưng đồ dùng, vật dụng của thời kỳ bao cấp như tủ gỗ, tivi đen trắng, đồng hồ gimiko, con lật đật, bàn ghế được bọc lại theo vải chăn con công, những chiếc máy may cũ kỹ. Phía trong bếp sử dụng những chum vại, mâm đồng, bát hải dương… Tất cả những vật dụng này là cả tâm huyết mà anh Thiêm đã mày mò, lặn lội kiếm tìm khắp nơi để sưu tầm.

Giữa Hà Nội bộn bề lo toan và nặng gánh áp lực, Khu du lịch thôn Anh An giống như một không gian đem lại sự tĩnh tâm và hoài niệm quá khứ tuổi thơ của mỗi người./.