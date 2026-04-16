“Sườn đồi trong mơ” - điểm đến bình yên cho kỳ nghỉ cuối tuần gần Thủ đô

16/04/2026

Không cần những chuyến đi dài ngày hay những hành trình vượt hàng trăm cây số, ngay tại ngoại ô Quốc Oai (Hà Nội), có một không gian xanh mướt nơi triền đồi đang trở thành chốn tìm về của những tâm hồn ưa tĩnh lặng. Đó là nơi bạn có thể chạm tay vào cỏ cây, lắng nghe tiếng suối Mu róc rách và tìm thấy sự bình yên bên ngôi đền Ứng Thiên cổ kính.

Toàn cảnh “sườn đồi trong mơ” nhìn từ trên cao, ẩn hiện giữa thảm thực vật xanh mướt của núi rừng Quốc Oai.

Rời khỏi dòng xe cộ hối hả của đại lộ Thăng Long, không gian bắt đầu chuyển mình khi những tòa nhà cao tầng được thay thế bằng những dải đồi nhấp nhô và bóng cây xanh ngát. Dream Hill – hay còn được gọi với cái tên thân thuộc "Sườn đồi trong mơ" – tọa lạc tại một vị trí tách biệt, nơi gió ngàn và hương đồng nội luôn hiện hữu.

Không gian Villa hiện đại kết hợp bể bơi, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên.

Buổi sáng trên sườn đồi mang một vẻ đẹp dịu dàng với làn sương mỏng giăng mắc trên những tán cây. Đứng từ khu vực sân thượng cao nhất của một tòa nhà, tầm mắt bạn có thể phóng xa tận chân trời, thu trọn vào lòng vẻ đẹp trập trùng của vùng đất Quốc Oai. Không khí ở đây đặc biệt trong lành, cái se lạnh của núi rừng hòa quyện với mùi cỏ cháy và hương hoa dại, tạo nên một "đặc sản" tinh thần mà người phố thị luôn khao khát.

Cách khu nghỉ dưỡng không xa, hành trình khám phá thiên nhiên dẫn lối du khách đến với suối Mu. Đây là một viên ngọc thô còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, chưa bị tác động quá nhiều bởi bàn tay con người. Làn nước trong vắt len lỏi qua những kẽ đá, đổ xuống thành những dòng thác nhỏ trắng xóa, tạo nên một không gian dã ngoại tuyệt vời.

Du khách hào hứng trải nghiệm lội suối và chinh phục những tảng đá lớn tại suối Mu.

Dạo bước dọc bờ suối, bạn sẽ cảm nhận được sự thư thái tuyệt đối khi đôi chân trần chạm vào làn nước mát lạnh. Những phiến đá cuội nhẵn thín là nơi lý tưởng để dừng chân, tổ chức một buổi picnic nhỏ hay đơn giản là ngồi tĩnh lặng nghe tiếng chim rừng ríu rít. Suối Mu không chỉ là một địa điểm tham quan, mà là nơi thiên nhiên phô diễn vẻ đẹp thuần khiết nhất, mời gọi con người buông bỏ mọi ưu phiền.

Nếu suối Mu là thanh âm trong trẻo của thiên nhiên, thì đền Ứng Thiên (thờ Ông Hoàng Bảy) lại là nốt lặng đầy tôn nghiêm và cổ kính trong hành trình này. Ngôi đền tọa lạc giữa một khung cảnh hữu tình, mang đậm nét kiến trúc truyền thống với những mái đao cong vút và hàng cột gỗ uy nghiêm.

Người dân địa phương và du khách thành kính dâng hương, cầu bình an tại đền Ứng Thiên.

Khung cảnh sơn thủy hữu tình bao quanh ngôi đền cổ kính nằm gần khu nghỉ dưỡng.

Khoảng sân trước đền được rải sỏi trắng tinh khôi, tạo nên bối cảnh chụp ảnh tuyệt đẹp cho du khách.

Bước qua cổng đền, du khách như lạc vào một thế giới khác – nơi thời gian dường như ngưng đọng. Sự tĩnh mịch của không gian tâm linh hòa quyện cùng cảnh sắc thiên nhiên bao quanh tạo nên một vẻ đẹp thoát tục. Những người tìm đến đây không chỉ để dâng hương cầu bình an, mà còn để chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc tuyệt đẹp, nơi những giá trị văn hóa và tín ngưỡng lâu đời của vùng đất này được gìn giữ vẹn nguyên qua năm tháng.

Cuộc sống tại sườn đồi diễn ra chậm rãi với những hoạt động gắn liền với thiên nhiên. Đó là buổi chiều thong dong ngồi buông cần bên hồ câu cá tĩnh lặng, là lúc thử thách bản thân với một chuyến trekking xuyên rừng, hay đơn giản là cùng bạn bè tham gia một trận bóng đá trên sân cỏ xanh mướt.

Từ trên cao, những khu nghỉ dưỡng như một ốc đảo xanh bình yên, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị.

Khi hoàng hôn buông xuống, sắc cam vàng phủ trùm lên những vách đá Trán Voi hùng vĩ gần đó, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục. Đêm về, dưới bầu trời đầy sao, ánh lửa trại bập bùng cùng những điệu múa dân vũ của người dân bản địa sẽ khép lại một ngày dài bằng sự ấm áp và chân thành đến khó quên.

Sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên là chìa khóa tạo nên sức hút bền vững cho khu nghỉ dưỡng sườn đồi.

“Sườn đồi trong mơ” không chỉ là một cái tên, mà là một cảm giác. Đó là sự giao thoa hài hòa giữa sự tiện nghi tinh tế và vẻ đẹp hoang dại của núi rừng, giữa dòng suối mát lành và ngôi đền cổ kính. Một chuyến đi ngắn đến Quốc Oai không chỉ để nghỉ ngơi, mà là để ta thấy mình vẫn còn sợi dây kết nối sâu sắc với mẹ thiên nhiên và những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc./.

Bài, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam