Sức hút mới từ du lịch Hà Nội

08/10/2022

Việc Việt Nam nhanh chóng mở cửa du lịch ngay sau khi khống chế thành công đại dịch COVID-19 đã thổi một làn gió mới vào thị trường du lịch đầy tiềm năng của Việt Nam. Thủ đô Hà Nội cũng nhanh chóng thực hiện nhiều chương trình kích cầu du lịch và đã liên tục nhận được sự xếp hạng, đánh giá cao của nhiều tổ chức du lịch và truyền thông quốc tế nên đã tạo được sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước.

Khách du lịch nước ngoài thưởng lãm cảnh quan Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình trên xe buýt 2 tầng. Ảnh: Công Đạt/VNP

Sự mới lạ đến từ những tour văn hóa, di sản

Theo con số thống kê mới nhất, 8 tháng của năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 12,38 triệu lượt du khách, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kì năm 2021. Trong đó khách quốc tế ước đạt 582.000 lượt, khách nội địa ước đạt 11,8 triệu lượt, tăng 4 lần so với cùng kì năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 35,9 nghìn tỉ đồng (khoảng 1,5 tỉ USD), tăng 4,4 lần so với cùng kì năm 2021.

Hà Nội hiện có gần 6.000 di tích lịch sử, văn hóa cùng với gần 1.800 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó có nhiều di tích, di sản được UNESCO vinh danh là di sản thế giới như: Hoàng thành Thăng Long, Bia Tiến sĩ triều Lê - Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, Nghi lễ và trò chơi kéo co...

Với thế mạnh ấy, để đẩy nhanh quá trình hồi phục du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, Hà Nội đã thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng nhiều tour, tuyến tham quan, khám phá các điểm đến hàng đầu của Thủ đô.

Ngay tại khu vực nội thành, từ tháng 5/2022, Hà Nội đã tái khởi động và làm mới nhiều tour du lịch, trong đó có 2 tour đêm đặc sắc là “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, “Đêm thiêng liêng - Sống như những đóa hoa” ở Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò và tour khám phá “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”...

Đến với tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, du khách sẽ được khám phá các giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long với lịch sử kéo dài suốt 13 thế kỷ (từ thế kỷ thứ 7 cho đến thứ kỷ 19) và trải qua nhiều triều đại phong kiến tiêu biểu của Việt Nam như: Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Tại đây, trong một quần thể không gian rộng lớn khoảng 20.000ha được chiếu sáng bằng công nghệ ánh sáng hiện đại mang màu sắc hoài cổ, du khách sẽ được khám phá vẻ đẹp của các công trình kiến trúc thành quách, nền móng cung điện, các khu vực khảo cổ quy mô đồ sộ và thưởng thức những màn trình diễn sinh động tái hiện lại cảnh sinh hoạt của vua quan chốn cấm cung xưa... giúp giải mãi được phần nào những bí ẩn về đời sống cung đình của các triều đại phong kiến xưa.

Nếu như tour “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” giúp du khách khám phá một giai đoạn dài của lịch sử phong kiến Việt Nam thì tour “Đêm thiêng liêng - Sống như những đoá hoa” tại Khu di tích Hỏa Lò lại đem đến cho du khách những cảm nhận trung thực đến nhói lòng về nỗi đau thương, mất mát của những người mẹ, người vợ, người nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung đã giữ vững khí tiết, không khuất phục trước kẻ thù dù bị giam cầm, chịu nhiều nhục hình trong cảnh tối tăm, ngột ngạt, ghê rợn của “địa ngục trần gian” nhà tù Hỏa Lò.

Một trong những điểm nhấn khác trong hành trình khám phá Hà Nội lần này là tour xe bus 2 tầng đi qua nhiều cung đường và địa chỉ văn hóa, lịch sử nổi tiếng của Thủ đô như: Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà hát Lớn, Cột cờ Hà Nội... Từ trên tầng cao của xe bus, du khách được tận hưởng bầu không khí mát lành khi xe đi qua những tuyến phố rợp mát cây xanh, được ngắm nhìn bầu không khí sôi động, nhiều màu sắc trên các đường phố, và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những công trình văn hóa tiêu biểu của Thủ đô nghìn năm văn hiến...

Bà Stella, Phó Chủ tịch Hội Những người bạn di sản Việt Nam, người đã từng đưa nhiều nhóm khách quốc tế đi tìm hiểu và khám phá Hà Nội thích thú cho hay: “Với tôi, mỗi con đường, góc phố Hà Nội đều là di sản vì nó chứa đựng nhiều câu chuyện hấp dẫn làm nên lịch sử Hà Nội”.

Sức hấp dẫn của những làng cổ ven đô

Du khách đến Hà Nội không chỉ ấn tượng với các di sản ở nội thành mà còn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nhiều ngôi làng cổ ở ngoại ô như: làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây), làng cổ Bát Tràng (Gia Lâm), làng nghề trồng cây cảnh Hồng Vân (Thường Tín), làng nghề dệt Mỹ Đức (Mỹ Đức), làng mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ), làng thêu Quất Động (Thường Tín), làng nặn tò he (Xuân La), làng khảm trai Chuôn Ngọ (Phú Xuyên)...

Một góc trung tâm Làng cổ Đường Lâm hơn 1000 năm tuổi ở thị xã Sơn Tây. Ảnh: Hoàng Hà/VNP

Vì thế, ngành du lịch Hà Nội đang thúc đẩy phát triển mạnh các tour du lịch khám phá làng cổ để thu hút du khách. Ví như làng cổ Đường Lâm luôn hấp dẫn du khách bởi hình ảnh những ngôi nhà cổ được xây bằng gạch đá ong và khung cảnh thôn quê bình yên, thôn dã với cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình…

Alex Qua, du khách người Singapore đã có hành trình rong ruổi trải nghiệm làng cổ Đường Lâm trong hai ngày cuối tuần bằng xe máy. Anh cho biết, nông thôn Việt Nam thật đẹp và yên bình, những ngôi nhà cổ tại Đường Lâm có tuổi đời hàng trăm năm rất độc đáo và người dân ở đó thật hiền lành, hiếu khách. Anh cũng rất thích thú các món đặc sản địa phương như kẹo dồi, kẹo lạc và đặc biệt ấn tượng với bữa cơm thuần Việt có những món ăn dân dã đậm chất thôn quê do chính người dân làng Đường Lâm tự tay làm đãi khách.

Ông Cao Văn Hiền, chủ cơ sở sản xuất kẹo Hiền Bao ở Đường Lâm cho biết, cơ sở sản xuất kẹo nhà ông đã đón nhiều đoàn du khách đến từ Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc. Họ rất hứng thú tìm hiểu quy trình làm ra các thứ đặc sản làng quê như kẹo dồi, kẹo lạc, kẹo vừng. Tổ chức JICA Nhật Bản đã từng đến địa phương để đồng tổ chức cuộc thi sản phẩm du lịch làng cổ ở Đường Lâm.

Mới đây, tour du lịch “Dấu chân làng cổ Bát Tràng” được mở ra cũng đem đến cho du khách những trải nghiệm mới về khám phá làng nghề ven đô. Đến với Bát Tràng, du khách có thể đạp xe theo những con đường làng lát gạch quanh co để tìm hiểu về lịch sử của ngôi làng cổ chuyên sản xuất đồ gốm sứ nổi tiếng cả nước và trên thế giới, cũng như khám phá kĩ thuật làm gốm đỉnh cao của người địa phương, hoặc khám phá bảo tàng gốm Bát Tràng, một công trình kiến trúc độc đáo và là nơi lưu giữ, trưng bày nhiều sản phẩm tiêu biểu của làng gốm.

Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt được xây dựng để tôn vinh những giá trị, tinh hoa của làng nghề Bát Tràng

và quảng bá rộng rãi hình ảnh, thương hiệu gốm sứ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác của Việt Nam. Ảnh/ Công Đạt/VNP

Trưởng ban Lữ hành CLB Du lịch Unesco Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Du lịch VietSense Nguyễn Văn Tài nhận xét: “Điều làm các doanh nghiệp lữ hành chúng tôi mừng nhất là hệ thống dịch vụ lưu trú và ăn uống cùng với các điểm tham quan của Hà Nội đã phục hồi nhanh và sẵn sàng theo kịp được với tốc độ triển khai của các công ty lữ hành. Du khách đến với Hà Nội đều rất hài lòng và thoải mái vì luôn có cảm giác yên tâm, an toàn và thoả mãn với chất lượng dịch vụ và điểm đến”.

Có thể nói, sau đại dịch COVID-19, du lịch Hà Nội đã nhanh chóng phục hồi và khởi sắc nhờ có sức hấp dẫn riêng. Đặc biệt, ngay sau khi SEA Game 31 được đăng cai và tổ chức thành công tại Hà Nội và một số địa phương lân cận vào tháng 5 vừa qua, hình ảnh một Hà Nội an toàn, mến khách và hấp dẫn đã nhanh chóng được bạn bè quốc tế biết đến. Vì thế không ngạc nhiên trong năm nay Hà Nội liên tục được các cơ quan truyền thông lớn trên thế giới bình chọn là điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới. Đây chính là một chỉ dấu quan trọng cho thấy Hà Nội sẽ tiếp tục là điểm sáng trong thu hút du khách, đặc biệt là du khách quốc tế./.

Trang web Trip Advisor xếp hạng Hà Nội trong danh sách top 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất châu Á và 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất thế giới; Tạp chí Time (Mỹ) bình chọn Thủ đô Hà Nội là 1 trong 3 điểm đến của Việt Nam vào top 100 nơi tuyệt vời nhất thế giới; Cơ quan phân tích Deep Knowledge Analytics (DKA) xếp Thủ đô Hà Nội vào danh sách 50 thành phố ứng phó với đại dịch tốt nhất thế giới. Và mới đây nhất, Hà Nội được CNN bình chọn là một trong 12 điểm đến lí tưởng nhất thế giới cho mùa thu năm 2022, còn World Travel Awards 2022 (Giải thưởng Du lịch Thế giới) đã vinh danh Hà Nội là điểm đến thành phố hàng đầu châu Á về du lịch ngắn ngày.

Bài: Bích Vân - Ảnh: Thanh Giang, Công Đạt