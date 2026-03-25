Stung Treng - Cao nguyên sông nước hữu tình ở Đông Bắc Campuchia

25/03/2026

Stung Steng là nơi hội tụ của 4 dòng sông lớn Mekong, Sesan, Sekong và Srepok với tổng chiều dài khoảng 450 km đã tạo niên một Cao nguyên sông nước hữu tình ở Đông Bắc Campuchia.

Nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 450 km, Stung Treng là tỉnh cao nguyên có cảnh quan thiên nhiên đa dạng ở Đông Bắc Campuchia, với thành phố tỉnh lỵ Stung Treng và 5 huyện trực thuộc, trong đó có hai huyện tiếp giáp biên giới với Lào. Tỉnh Stung Treng có diện tích tự nhiên rộng hơn 12.000 km2, dân số hơn 170.000 người với khoảng 80% gắn bó với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, mật độ dân số 14 người/km2. Là địa bàn nằm trong chương trình xúc tiến đầu tư đặc biệt vào khu vực Đông Bắc Campuchia giai đoạn 2025-2028, Stung Steng là địa phương giàu tiềm năng du lịch bậc nhất trên đất nước Chùa Tháp với nhiều điểm đến du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, đây là nơi hội tụ của 4 dòng sông lớn Mekong, Sesan, Sekong và Srepok với tổng chiều dài khoảng 450 km trên địa bàn tỉnh Stung Steng.

Vòng xoay quảng trường trung tâm thành phố Stung Treng, tỉnh Stung Treng, Đông Bắc Campuchia. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia

Thủy điện Hạ Sesan 2 (huyện Sesan, tỉnh Stung Treng) là nhà máy thủy điện nhất Campuchia, công suất thiết kế 400 MW, đảm bảo cung cấp 20% tổng nhu cầu điện năng của cả nước. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia

Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng - ông Sar Soputra giới thiệu tiềm năng, lợi thế của địa phương và chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của Chính phủ Hoàng gia Campuchia vào khu vực Đông Bắc. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia

Du khách đi thuyền tham quan Khu Ramsar thượng nguồn sông Mekong - vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế rộng 1.460 ha thuộc địa bàn tỉnh Stung Treng, Đông Bắc Campuchia. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia