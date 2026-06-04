Science Fair 2026 - hành trình lan tỏa tinh thần sáng tạo và tình yêu khoa học của giới trẻ

04/06/2026

Với hơn 3000 người tham gia cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, Science Fair 2026 đã mang đến một không gian khoa học đầy màu sắc và sáng tạo cho cộng đồng. Được tổ chức bởi CLB Society of Open Science thuộc trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, hội chợ tiếp tục khẳng định sức hút của một sân chơi học thuật phi lợi nhuận dành cho học sinh và các gia đình tại Hà Nội.

Học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam giới thiệu các thí nghiệm khoa học tương tác tới khách tham quan tại Science Fair 2026. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Trải qua 8 mùa tổ chức thành công, Science Fair (SF) đã trở thành một trong những hội chợ khoa học được mong chờ nhất mỗi năm đối với học sinh và các gia đình yêu thích khám phá khoa học. Đây là sự kiện thường niên do Society of Open Science, CLB Khoa học lớn nhất trực thuộc trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, tổ chức với mục tiêu lan tỏa tinh thần sáng tạo và tình yêu khoa học tới cộng đồng.

Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động khám phá khoa học và lắng nghe hướng dẫn từ thành viên Ban tổ chức.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Năm nay, hội chợ chính thức quay trở lại với mùa thứ 9 cùng chủ đề “Marivista” đầy mới lạ. Lấy cảm hứng từ những chuyến hải trình kỳ ảo và hình tượng “thương cảng đồ chơi”, không gian sự kiện được thiết kế như một lễ hội khoa học sống động với nhiều màu sắc và hoạt động tương tác hấp dẫn. Tên gọi “Marivista” là sự kết hợp giữa “Marine” (Đại dương) và “La vista” (Tầm nhìn), mang ý nghĩa về hành trình khám phá đại dương tri thức rộng lớn bằng sự tò mò và niềm yêu thích khoa học.



Với thông điệp “Khoa học là la bàn và sáng tạo là cánh buồm”, Science Fair 2026 mong muốn truyền cảm hứng để mỗi người tham gia mạnh dạn bước ra khỏi giới hạn quen thuộc, từ đó khơi dậy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của bản thân.



Điểm nhấn nổi bật của mùa hội chợ năm nay là hơn 30 thí nghiệm khoa học mới được chính các học sinh Amsers nghiên cứu và trực tiếp trình diễn. Thay vì tiếp cận khoa học qua những công thức khô khan, người tham gia được quan sát các hiện tượng khoa học dưới góc nhìn trực quan và sinh động hơn. Từ các phản ứng hóa học thú vị cho đến những mô hình vật lý sáng tạo, tất cả đều được thiết kế nhằm giúp người xem hiểu rõ hơn về những nguyên lý khoa học quen thuộc trong đời sống.

Học sinh trải nghiệm mô hình tương tác nhằm khám phá nguyên lý chuyển động và cân bằng trong khoa học.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Các bạn nhỏ thích thú tham gia thử thách và giải mã những câu đố khoa học đầy sáng tạo. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở các khu thí nghiệm, hội chợ còn xây dựng 5 phân khu trải nghiệm lấy cảm hứng từ các mùa lễ hội khác nhau. Tại đây, người chơi có thể trực tiếp tham gia các trò chơi và hoạt động tương tác dựa trên ứng dụng của khoa học trong thực tế. Chính cách tiếp cận gần gũi nhưng mới mẻ này đã giúp Science Fair thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh và các gia đình có con nhỏ trên địa bàn thành phố.



Em Minh Hưng, học sinh lớp 9 tham gia trải nghiệm tại sự kiện, chia sẻ: “Trước khi đến hội chợ, em có chút e ngại vì nghĩ sự kiện khoa học sẽ khô khan và nhàm chán. Tuy nhiên, các hoạt động của anh chị được thiết kế rất thú vị và cuốn hút, giúp em hiểu thêm nhiều nguyên lý khoa học phía sau các hiện tượng quen thuộc trong cuộc sống. Em rất mong chờ những mùa hội chợ tiếp theo để tiếp tục tham gia cùng bạn bè.”

Các thí nghiệm đều đảm bảo an toàn đối với người thực hiện cũng như người tham quan. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Tiếp nối định hướng mở rộng quy mô tổ chức, năm nay Science Fair tiếp tục được tổ chức ngoài phạm vi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam nhằm đưa khoa học đến gần hơn với cộng đồng. Hội chợ diễn ra tại trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội với sự hỗ trợ tích cực từ phía nhà trường.



Đại diện Ban Tổ chức cho biết: “Trong quá trình chuẩn bị, chúng em đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ các thầy cô trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội. Sự đồng hành của nhà trường là nền tảng quan trọng để chúng em có thể hiện thực hóa ý tưởng về một thương cảng ‘Marivista’ sầm uất và nhiều màu sắc.”

Các gian hàng khoa học được thiết kế đa dạng, mang đến nhiều kiến thức bổ ích thông qua hình thức trải nghiệm trực quan.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Không khí sôi động tại khu trò chơi khoa học ngoài trời thu hút đông đảo học sinh tham gia trải nghiệm. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ gây ấn tượng với học sinh, sự kiện cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh. Chị Quỳnh Anh, một phụ huynh tham gia chương trình, cho biết: “Gia đình mình đã đồng hành cùng hội chợ nhiều năm nhưng mỗi mùa đều mang đến trải nghiệm mới mẻ. Mình rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp, sáng tạo và chỉn chu của Ban tổ chức dù các em mới là học sinh cấp 3. Đây là hoạt động rất ý nghĩa để các gia đình cùng tham gia vào dịp cuối tuần.”

Science Fair 2026 trở thành sân chơi khoa học bổ ích, mang đến không gian trải nghiệm sáng tạo và truyền cảm hứng khám phá tri thức cho đông đảo bạn trẻ. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Science Fair 2026 không chỉ là một hội chợ khoa học đơn thuần mà còn là minh chứng cho tinh thần năng động, sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng của học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thành công của sự kiện đã góp phần đưa khoa học đến gần hơn với đời sống thường ngày bằng cách tiếp cận gần gũi, thú vị và giàu cảm hứng.



Trong tương lai, Science Fair được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành cầu nối lan tỏa tri thức và khơi dậy niềm đam mê khám phá khoa học cho thế hệ trẻ cũng như cộng đồng./.

Bài, ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam