Saigontourist Group: Khi văn hóa trở thành “chất liệu cốt lõi” của sản phẩm du lịch Việt
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 01/8/1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp... Với nền tảng đó, doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược phát triển du lịch gắn với khai thác chiều sâu văn hóa, góp phần nâng cao giá trị và bản sắc của du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
Văn hóa – “trục lõi” kiến tạo sản phẩm du lịch khác biệt
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển mạnh sang cạnh tranh bằng trải nghiệm và bản sắc, Saigontourist Group lựa chọn một hướng đi nhất quán: đặt văn hóa vào trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh. Với triết lý “gắn các giá trị văn hóa bản địa với hoạt động kinh doanh”, doanh nghiệp không chỉ khai thác văn hóa như một tài nguyên, mà còn xem đó là “chất liệu cốt lõi” để kiến tạo hệ sinh thái sản phẩm du lịch đặc thù, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng bền vững.
Dưới khẩu hiệu “Tận hưởng bản sắc Việt” (Savour Vietnam), các giá trị văn hóa từ ẩm thực, lễ hội, phong tục tập quán đến di sản vật thể và phi vật thể được chắt lọc, chuyển hóa thành những trải nghiệm du lịch sống động. Điểm nhấn là cách tiếp cận kể “câu chuyện văn hóa Việt Nam” một cách trực quan, giúp du khách không chỉ tham quan mà còn tương tác và cảm nhận chiều sâu văn hiến.
Chiến lược này được triển khai đồng bộ trên toàn hệ sinh thái của doanh nghiệp, từ lữ hành, lưu trú đến nhà hàng và điểm đến. Các sản phẩm “Private Tour” được thiết kế riêng theo nhu cầu từng nhóm khách, kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp với trải nghiệm văn hóa tại nhiều vùng miền như miền núi phía Bắc, miền Trung di sản hay đồng bằng sông Cửu Long.
Song song đó, các sự kiện văn hóa tiêu biểu như Đường hoa Thành phố được nâng tầm thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần khắc họa rõ nét bản sắc đô thị. Yếu tố văn hóa cũng được lồng ghép nhất quán trong toàn bộ chuỗi dịch vụ, từ thiết kế không gian khách sạn, xây dựng thực đơn ẩm thực đến tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, qua đó tạo nên bản sắc thương hiệu riêng biệt của Saigontourist Group.
Từ sự kiện văn hóa đến chuỗi giá trị kinh tế – du lịch bền vững
Hiệu quả của chiến lược khai thác văn hóa được thể hiện rõ qua các chỉ số cụ thể. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group năm 2026 quy tụ 50 đơn vị tham gia, giới thiệu hơn 500 món ăn, tái hiện 10 “hành trình hương vị” ba miền, thu hút gần 80.000 lượt khách trong 4 ngày.
Không chỉ đông khách tại chỗ, lễ hội còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ với hơn 1 triệu lượt tiếp cận, trên 500 bài báo và phóng sự cùng nhiều nội dung số lan tỏa trên các nền tảng. Thành công này mang lại hiệu quả kép: vừa gia tăng doanh thu dịch vụ, vừa quảng bá hình ảnh du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam ra quốc tế. Việc nhiều năm liền được vinh danh tại World Culinary Awards tiếp tục khẳng định vị thế của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Ở tầm quốc tế, mô hình này cũng được “xuất khẩu” hiệu quả. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Saigontourist Group tổ chức tại Osaka (Nhật Bản) năm 2025 đã thu hút hơn 100.000 lượt khách, trong khi chuỗi Vietnam Phở Festival tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore góp phần định vị phở như một “đại sứ văn hóa” của Việt Nam.
Một trong những dấu ấn nổi bật là Đường hoa Thành phố – sản phẩm văn hóa, du lịch mang tính biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, sự kiện ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt khách tại khu vực trung tâm và trên 2,2 triệu lượt khách trên toàn bộ không gian mở rộng. Liên tục được làm mới qua từng năm, Đường hoa kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật tạo hình truyền thống với các công nghệ hiện đại như trình chiếu mapping, thực tế tăng cường (AR), không chỉ nâng cao trải nghiệm cho công chúng mà còn từng bước tiệm cận các xu hướng tổ chức sự kiện quốc tế, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.
Từ các sản phẩm du lịch cá nhân hóa đến các sự kiện quy mô lớn, Saigontourist Group đang từng bước hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh: thu hút khách – gia tăng chi tiêu – lan tỏa truyền thông – nâng tầm thương hiệu điểm đến – thúc đẩy liên kết ngành và vùng.
Cách tiếp cận lấy văn hóa làm trung tâm không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần khẳng định vai trò tiên phong trong việc chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành động lực tăng trưởng bền vững cho du lịch Việt Nam./.
Bài: Trung Khánh/Báo ảnh Việt Nam - Ảnh: Saigontourist Group