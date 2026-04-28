Saigontourist Group: Khi văn hóa trở thành “chất liệu cốt lõi” của sản phẩm du lịch Việt

28/04/2026

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 01/8/1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp... Với nền tảng đó, doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược phát triển du lịch gắn với khai thác chiều sâu văn hóa, góp phần nâng cao giá trị và bản sắc của du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.



Văn hóa – “trục lõi” kiến tạo sản phẩm du lịch khác biệt



Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển mạnh sang cạnh tranh bằng trải nghiệm và bản sắc, Saigontourist Group lựa chọn một hướng đi nhất quán: đặt văn hóa vào trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh. Với triết lý “gắn các giá trị văn hóa bản địa với hoạt động kinh doanh”, doanh nghiệp không chỉ khai thác văn hóa như một tài nguyên, mà còn xem đó là “chất liệu cốt lõi” để kiến tạo hệ sinh thái sản phẩm du lịch đặc thù, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng bền vững.

Đường hoa Nguyễn Huệ được Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Saigontourist Group tổ chức thực hiện từ năm 2004 đã trở thành một trong các sự kiện tiêu biểu của Thành phố. Từ năm 2026, Đường hoa Nguyễn Huệ được gọi là Đường hoa Thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Đường hoa Thành phố Hồ Chí Minh Tết Bính Ngọ 2026.

Dưới khẩu hiệu “Tận hưởng bản sắc Việt” (Savour Vietnam), các giá trị văn hóa từ ẩm thực, lễ hội, phong tục tập quán đến di sản vật thể và phi vật thể được chắt lọc, chuyển hóa thành những trải nghiệm du lịch sống động. Điểm nhấn là cách tiếp cận kể “câu chuyện văn hóa Việt Nam” một cách trực quan, giúp du khách không chỉ tham quan mà còn tương tác và cảm nhận chiều sâu văn hiến.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 được đánh giá là đẹp nhất trong 21 năm tổ chức (2004–2024).

Chiến lược này được triển khai đồng bộ trên toàn hệ sinh thái của doanh nghiệp, từ lữ hành, lưu trú đến nhà hàng và điểm đến. Các sản phẩm “Private Tour” được thiết kế riêng theo nhu cầu từng nhóm khách, kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp với trải nghiệm văn hóa tại nhiều vùng miền như miền núi phía Bắc, miền Trung di sản hay đồng bằng sông Cửu Long.