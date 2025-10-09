Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam

Chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025), Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh nữ Hải Âu đã tổ chức trưng bày 54 tác phẩm tinh tuyển với chủ đề Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Sự kiện còn ghi dấu ấn kỷ niệm 35 năm thành lập CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu. CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu là mái nhà chung của những nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh tài năng, tâm huyết và có uy tín trong giới nghệ thuật. Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, CLB đã ghi dấu bằng những thành tích chuyên môn xuất sắc. Các thành viên Hải Âu đều là những nữ nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, trong đó người lớn tuổi nhất đã ngoài 80, người nhỏ tuổi nhất cũng đã trên 40 - tất cả cùng chung một niềm đam mê và tình yêu sâu sắc với nhiếp ảnh.

Hiện nay, CLB có 25 thành viên, trong đó nhiều chị đã đạt những tước hiệu cao quý trong làng nhiếp ảnh Việt Nam và Quốc tế. Không chỉ dừng lại ở hoạt động sáng tác, mỗi năm CLB đều tổ chức triển lãm và xuất bản sách ảnh đen trắng nhân dịp sinh nhật ngày 6/10, đồng thời phát hành tập sách ảnh màu để lưu dấu các mốc 25 năm, 30 năm và 35 năm của CLB qua quá trình sáng tạo nghệ thuật.

Triển lãm ảnh lần này không chỉ là dịp nhìn lại hành trình 35 năm sáng tạo nghệ thuật của CLB Hải Âu, mà còn là cơ hội để công chúng thưởng thức những khoảnh khắc sống động, tinh tế của đất nước và con người Việt Nam qua góc nhìn đầy cảm xúc của những nữ nghệ sĩ. Đây cũng là dịp tôn vinh sức sáng tạo bền bỉ, tình yêu nghệ thuật cháy bỏng và những đóng góp thầm lặng của các thành viên CLB trong suốt 35 năm qua.

Với triển lãm “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam”, CLB Hải Âu một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong đời sống nhiếp ảnh nước nhà, đồng thời gửi gắm thông điệp nhân văn: Nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia, kết nối và lan tỏa yêu thương./.



Không chỉ chú trọng hoạt động chuyên môn, các thành viên CLB còn thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội. Hằng năm, CLB trích một phần nguồn thu từ việc bán tác phẩm ảnh, sách ảnh và triển lãm để gây quỹ từ thiện, chung tay hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam.

Các thành viên CLB Nhiếp ảnh Hải Âu tại Triển lãm.

Thực hiện: Báo ảnh Việt Nam