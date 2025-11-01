Sắc màu bản làng Thái Hải giữa lòng Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025
Từ bản làng xanh giữa đại ngàn Thái Nguyên đến không gian hội chợ giữa lòng Hà Nội, Thái Hải mang theo câu chuyện về du lịch cộng đồng và sức sống của văn hóa Tày - Nùng. Hình ảnh một Việt Nam thân thiện, sáng tạo và giàu bản sắc được kể bằng chính tiếng nói của người dân bản.
Giữa không gian rộn ràng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) từ ngày 25/10 đến 4/11, gian hàng của Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên) luôn tấp nập bước chân du khách.
Tái hiện một góc trung du Bắc Bộ giữa lòng Hà Nội, gian hàng Thái Hải mang đến cảm giác bình yên của bản làng Tày - Nùng với những nếp nhà sàn mộc mạc, trang phục dân tộc rực rỡ, sản vật dân dã do chính người dân làm ra. Mỗi sản phẩm là câu chuyện về tình yêu quê hương và niềm tự hào gìn giữ bản sắc văn hóa.
Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải là mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu của Thái Nguyên, được hình thành từ năm 2003 và đón khách từ 2011. Đây là nơi sinh sống của 151 thành viên người Tày - Nùng, cùng nhau “ăn chung nồi cơm, tiêu chung một tài khoản” - biểu tượng sống động cho tinh thần đoàn kết và phát triển bền vững của cộng đồng miền núi.
Năm 2022, Thái Hải được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, đồng thời là ngôi làng đầu tiên đạt chuẩn OCOP 5 sao về du lịch văn hóa. Đại diện khu bảo tồn, anh Nguyễn Quang Tuấn – Phó bản Thái Hải, chia sẻ: “Chúng tôi tham dự Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 để giới thiệu nét văn hóa độc đáo của bà con, lan tỏa sắc màu di sản dân tộc đến với bạn bè trong nước và quốc tế”.
Tại hội chợ, gian hàng Thái Hải không chỉ trưng bày sản phẩm truyền thống như mật ong, chè, thịt hun khói, túi thổ cẩm, mà còn mang đến trải nghiệm văn hóa sống động. Du khách được thưởng thức hát Then, thổi sáo, xem phụ nữ bản làng gói bánh dợm, nấu xôi trám, làm khô nhục ngay tại chỗ, tất cả tạo nên bức tranh văn hóa đậm đà sắc thái vùng cao.
Nhiều người đến tham quan không chỉ mua sản phẩm mà còn bị cuốn hút bởi câu chuyện văn hóa và lối sống cộng đồng. Cô Nguyễn Thị Dung, một du khách Hà Nội, chia sẻ: “Tôi từng biết đến Thái Hải qua mạng xã hội nhưng nhờ hội chợ này mới được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với bà con và thưởng thức hương vị đặc trưng của bản làng”.
Theo anh Tuấn, việc tham gia hội chợ giúp Thái Hải quảng bá hình ảnh một điểm đến du lịch xanh, văn hóa và bền vững. Đây cũng là cơ hội để bà con học hỏi, giao lưu, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với thị trường và du khách quốc tế.
Giữa không gian hiện đại của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, bản làng Thái Hải trở thành điểm nhấn khác biệt, nơi di sản hòa nhịp cùng thời đại. Từ gian hàng nhỏ được dựng bằng tre, gỗ, tiếng khèn, tiếng hát Then vang lên giữa dòng người tấp nập, gợi nhớ về một miền văn hóa nguyên sơ mà gần gũi.
Không chỉ là nơi giới thiệu sản vật, Thái Hải mang đến hình ảnh một Việt Nam mộc mạc, chân thành và sáng tạo trong bảo tồn di sản văn hóa. Hơi thở núi rừng Thái Nguyên lan tỏa giữa lòng Hà Nội, kết nối con người khắp mọi miền bằng hương vị ngọt lành và nét đẹp dung dị của bản làng Việt.
Thực hiện: Việt Cường, Ngân Hà, Khánh Long