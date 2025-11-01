Sắc màu bản làng Thái Hải giữa lòng Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025

Bà con chuẩn bị nguyên liệu làm những món ăn độc đáo nhất của bản làng để giới thiệu tới du khách tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Cận cảnh một trong nhiều sản phẩm của người dân làng Thái Hải mang đến hội chợ.

Giữa không gian rộn ràng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) từ ngày 25/10 đến 4/11, gian hàng của Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên) luôn tấp nập bước chân du khách.

Tái hiện một góc trung du Bắc Bộ giữa lòng Hà Nội, gian hàng Thái Hải mang đến cảm giác bình yên của bản làng Tày - Nùng với những nếp nhà sàn mộc mạc, trang phục dân tộc rực rỡ, sản vật dân dã do chính người dân làm ra. Mỗi sản phẩm là câu chuyện về tình yêu quê hương và niềm tự hào gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chỉnh chu trong từng chi tiết tại gian hàng tham dự Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.