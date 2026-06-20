Rộn ràng Ngày hội hái lê ở vùng cao Lai Châu

20/06/2026

Lễ hội không chỉ mở ra không gian văn hóa, du lịch trải nghiệm sinh động mà còn là cầu nối đưa thương hiệu lê Nùng Nàng-Tân Phong đến với người tiêu dùng trên cả nước.

Sáng 20/6, UBND phường Tân Phong, Lai Châu, tổ chức Ngày hội hái lê trong không khí rộn ràng của mùa quả chín. Những năm gần đây, cây lê đã từng bước khẳng định vị trí là cây trồng thế mạnh, mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Việc tổ chức Ngày hội hái lê năm 2026 được kỳ vọng sẽ giải bài toán quảng bá, xây dựng thương hiệu bền vững, đưa sản phẩm lê Nùng Nàng - Tân Phong vươn xa, tiếp cận sâu rộng tới các doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng thông qua các giải pháp thương mại số hiện đại.

Không khí lễ hội nhộn nhịp với các hoạt động đa dạng và đặc sắc như Hội thi "Thu hoạch quả lê"; "Trưng bày mâm quả lê"; trình diễn nghệ thuật dân tộc; phiên Livestream quảng bá, bán lê trực tiếp tại vườn …

Tại lễ hội, du khách được tự tay hái những trái lê chín mọng, thưởng thức vị ngọt mát lành tại vườn, cũng như chụp ảnh "check-in" giữa sắc xanh bạt ngàn của núi rừng Tây Bắc.

Tiết mục văn nghệ khèn Mông do các tràng trai bản địa biểu diễn chào mừng lễ hội. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Nhiều "đơn hàng" được chốt thành công ngay tại phiên livestream, đưa những trái lê Tân Phong tươi ngon tới tay người tiêu dùng toàn quốc. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Du khách được mục sở thị và check in với những trái lê to mọng, hấp dẫn. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia Hội thi hái lê. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Ngày hội hái lê để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Những trái lê ngon ngọt cùng sự hiếu khách của người dân nơi đây là lời mời hấp dẫn để du khách tới Tân Phong trải nghiệm một mùa quả chín đáng nhớ.

Quý Trung