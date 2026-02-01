Ra mắt Dự án âm nhạc cộng đồng Phố Bên Đồi trên Thành phố âm nhạc UNESCO

Tối 31/1/2026, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi (Công ty TNHH Nghệ thuật Số Bảy) ra mắt Dự án âm nhạc Phố Bên Đồi (Phố Bên Đồi Music Project) và tổ chức Lễ khai mạc Chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng. Sân chơi âm nhạc cộng đồng này nhằm giúp Đà Lạt thực hiện các cam kết quốc tế khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) lĩnh vực Âm nhạc, được công nhận từ tháng 10/2023.

Tiết mục hòa âm với nhiều loại nhạc cụ của các nhạc công nhí. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN






