Quy trình khép kín từ trang trại đến bàn ăn của Hương Việt Sinh

14/07/2023

Xuất phát từ suy nghĩ của người mẹ luôn quan tâm đến quá trình phát triển của các con, bà Vũ Lan Sinh và những cộng sự đã tâm huyết thành lập và phát triển Công ty TNHH Hương Việt Sinh mang lại những suất ăn bán trú an toàn đảm bảo dinh dưỡng cho nhiều trường học, đơn vị.

Khu nhà kính trồng cải trong của công ty Hương Việt Sinh. Trong khuôn khổ thời gian diễn ra hội nghị Hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững - mạng lưới một hành tinh diễn ra tại Hà Nội, đoàn đại biểu các nước trên thế giới đã đến thăm quan mô hình chuỗi sản xuất,chế biến và cung ứng thực phẩm an toàn của Cty Hương Việt Sinh. Ảnh: Hoàng Hà/vnp

Công ty TNHH Hương Việt Sinh được thành lập ngày 05/03/2012 với vốn đầu đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Công ty đầu tư xây dựng 02 vùng trang trại rau an toàn trồng theo tiêu chuẩn Vietgap với diện tích gần 20 ha tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và Hệ thống nhà xưởng sản xuất, chế biến thực phẩm, suất ăn tại Tp.Hà Nội với diện tích gần 2000m2 và 1200m2 tại Tp. Bắc Ninh.

Năm 2014, với tầm vóc và cách quản lý mới, Công ty Hương Việt Sinh trở thành đối tác tin cậy của 30 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn TP Hà Nội để cung cấp suất ăn cho các con học sinh, đáp ứng được kỳ vọng của các bậc phụ huynh có con em ăn bán trú tại trường.

Công ty Hương Việt Sinh lọt vào Top 50 doanh nghiệp điển hình sáng tạo năm 2022

Với quy mô ngày càng lớn mạnh, Công ty Hương Việt Sinh chuyển trụ sở về quận Long Biên – TP Hà Nội để xứng đáng với tầm vóc và vị thế. Năm 2019, Công ty Hương Việt Sinh trở thành đối tác cung cấp thực phẩm cho Văn phòng Chính phủ. Thời điểm hiện tại công ty đang cung cấp suất ăn bán trú cho 114 trường tại TP Hà Nội và TP Bắc Ninh

Bà Vũ Lan Sinh – Chủ tịch HĐQT cho biết, Từ năm 2019 đến nay, Công ty áp dụng Hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000 được Tổ chức UKAS Vương quốc Anh công nhận có giá trị trên toàn thế giới và thực hành tổ 5S theo tiêu chuẩn quốc gia của Nhật Bản trong công các quản lý chất lượng và vận hành hệ thống bếp ăn của Công ty.

Chữ tín được đặt lên hàng đầu, Bà Vũ Lan Sinh – Chủ tịch HĐQT khẳng định, để đảm bảo ATTP Công ty đã và đang thực hiện các biện pháp đồng bộ như nguồn thực phẩm để sản xuất, chế biến suất ăn đảm bảo an toàn theo mô hình khép kín và có đội ngũ kỹ sư nông nghiệp giám sát gieo trồng đúng theo quy trình. Đặc biệt, đối với nguồn thực phẩm đậu phụ, giá đỗ, bún, bánh phở và các sản phẩm chế biến từ thịt đã được Tp. Hà Nội cấp giấy chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao.

Đối với thực phẩm sau chế biến suất ăn, công ty bố trí nhân sự nhân có chuyên môn lấy mẫu, bảo quản bằng dụng cụ chuyên dụng và dán tem lưu mẫu, lưu trữ theo quy định Bộ Y tế. Hiện tại Công ty Hương Việt Sinh đã đầu tư gần 40 xe ô tô chuyên dụng, thùng kín để vận chuyển thực phẩm, suất ăn đảm bảo an toàn đến với khách hàng. Toàn bộ hệ thống các nhà xưởng chế biến bếp ăn của công ty đều được đầu tư lắp đặt camera để đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, phục vụ hỗ trợ giám sát từ xa hoạt động giao nhận thực phẩm và chế biến suất ăn tại bếp.

Bữa ăn cho các học sinh trường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) được công ty Hương Việt Sinh chuẩn bị và triển khai vào 11h hàng ngày. Ảnh: Hoàng Hà/vnp

Nói về định hướng trong tương lai, Ông Phạm Quang Hoàn Tổng Giám đốc Công ty Hương Việt Sinh chia sẻ: “Chúng tôi sẽ vững bước theo đuổi những sứ mệnh và chính sách đã đặt ra, mạnh dạn điều chỉnh, đổi mới cách quản lý, phương hướng kinh doanh, đổi mới công nghệ, kỹ thuật… để vững bước thành công và phát triển bền vững”./.

“Toàn thể CBCNV Công ty được tham gia đầy đủ các lớp học tập huấn và đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm, được khám sức khỏe định kỳ và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe để làm việc tại bếp ăn theo quy định”.

Bà Vũ Lan Sinh – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hương Việt Sinh



Bài & Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam