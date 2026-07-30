"Vọng Phách Kinh Kỳ" đưa nghệ thuật hát Xẩm đến gần hơn với giới trẻ

30/07/2026

Tối 29/7/2026, tại không gian Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) diễn ra chương trình "Vọng Phách Kinh Kỳ". Đây là dự án cộng đồng do sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội thực hiện, nhằm đưa nghệ thuật hát Xẩm đến gần hơn với giới trẻ. Thông qua việc tái hiện không gian Xẩm Chợ cùng các hoạt động biểu diễn và trải nghiệm tương tác, dự án góp phần lan tỏa giá trị di sản, khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống và kết nối hát Xẩm với đời sống đương đại.

Các nghệ sĩ biểu diễn hát Xẩm tại chương trình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN