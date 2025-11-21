"Trạm tóc ước mơ"

Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2025,” do Mạng lưới vì trẻ em ung thư tổ chức, vừa diễn ra trong không khí ấm áp và xúc động. Dự án do chị Hoàng Thị Diệu Thuần – người từng là bệnh nhân ung thư – khởi xướng và dẫn dắt cùng sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ. Sự kiện không chỉ là nơi tiếp nhận tóc hiến từ cộng đồng mà còn trực tiếp trao tóc giả cho các nữ bệnh nhân ung thư, giúp họ lấy lại sự tự tin và tiếp thêm hy vọng trong cuộc chiến chống bệnh tật.

Sự kiện "Trạm tóc ước mơ 2025" được tổ chức tại sảnh tầng 1, nhà H, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Trong ba năm triển khai (từ năm 2022), “Trạm tóc ước mơ” đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng với hơn 22.000 người đã hiến tặng tóc, và hơn 700 bộ tóc giả làm từ tóc thật đã được trao đến tay bệnh nhân trên khắp cả nước.

Trong quá trình điều trị hóa chất, rụng tóc là tác dụng phụ phổ biến, ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý người bệnh. Sự thay đổi ngoại hình này có thể khiến người bệnh mặc cảm, tự ti, lo âu, thậm chí trầm cảm. Những món quà là bộ tóc giả này không chỉ trả lại diện mạo tươi tắn mà còn mang theo thông điệp sẻ chia, yêu thương và hy vọng từ cộng đồng.

Nhiều bạn trẻ đến hiến tóc tại sự kiện.

Người hiến tóc trao những lọn tóc với niềm vui được chia sẻ và tiếp thêm hy vọng cho bệnh nhân ung thư.

Tại sảnh tầng 1 nhà H, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, dòng người đến hiến tóc nối dài. Ai cũng mang trong lòng niềm vui giản dị nhưng sâu sắc từ hành động tử tế, chia sẻ một phần tóc của mình để tiếp sức cho người bệnh.

Khu vực tiếp nhận được bố trí gọn gàng, với sự hướng dẫn tận tình của các tình nguyện viên. Các thợ tóc chuyên nghiệp từ nhiều salon đã khéo léo thực hiện những đường kéo, buộc từng lọn tóc của người hiến, chuẩn bị cho quá trình chế tác tóc giả. Sau khi hiến tóc, người hiến nhận chứng nhận, huy chương và phần quà nhỏ như lời tri ân ấm áp từ ban tổ chức.

Bệnh nhân ung thư thường bị rụng tóc - phản ứng phụ trong quá trình điều trị, khiến họ mặc cảm, tự ti.

Thợ tóc chỉnh từng lọn tóc cẩn thận để phù hợp với từng khuôn mặt bệnh nhân.

Thời điểm các nữ bệnh nhân lần lượt nhận tóc giả là khoảnh khắc xúc động nhất của sự kiện. Những người thợ làm tóc cẩn thận chỉnh sửa, uốn nắn nhẹ nhàng để mái tóc mới hợp với khuôn mặt của từng người.

Ban đầu, nhiều bệnh nhân đeo khẩu trang che kín. Nhưng khi có mái tóc mới, họ đồng loạt tháo ra, soi mình qua điện thoại với ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn niềm vui sướng. Có những em nhỏ ôm chặt hộp tóc giả vào lòng. Nhiều phụ nữ chăm chú ngắm nhìn, vuốt nhẹ từng lọn tóc như tìm lại một phần cơ thể đã mất. Khoảnh khắc ấy, nước mắt, ánh mắt hy vọng và nụ cười rạng rỡ hòa quyện, tạo nên một không gian ấm áp, chan chứa tình người. Mỗi lọn tóc trao đi đều gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ: “Bạn không đơn độc trong cuộc chiến này.”

Những giọt nước mắt, ánh mắt hy vọng và nụ cười rạng rỡ hòa quyện, tạo nên một không gian ấm áp, chan chứa tình người.

Sự hỗ trợ tận tình của thợ tóc và tình nguyện viên tại sự kiện khiến các bệnh nhân cảm thấy vô cùng xúc động.

“Trạm tóc ước mơ” đã trở thành sợi dây kết nối cộng đồng với những người đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Dự án cho thấy những hành động dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa có thể tạo ra sự khác biệt to lớn, mang lại niềm tin và hy vọng cho người bệnh.

Thực hiện: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

