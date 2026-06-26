"Gác lửa rừng" mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng do lớp thực bì dày tại nhiều khu vực. Lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các chủ rừng tại Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa cháy rừng từ xa, từ sớm...

Năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh ít mưa, khô hanh kéo dài nên đã xảy ra 31 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại khoảng 123 ha gồm 100 ha rừng trồng, chủ yếu là cây thông, bạch đàn, keo, trám, sở và khoảng trên 22 ha rừng tự nhiên chủ yếu thuộc quy hoạch rừng sản xuất.Trước nguy cơ cháy rừng cao, đặc biệt là trong mùa nắng nóng, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cháy rừng; trong đó chú trọng nâng cao nhận thức của người dân và chủ rừng trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về lâm nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng.Thực tế tại Lạng Sơn cho thấy, đời sống của một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào việc khai thác tài nguyên rừng song nhận thức của họ về phát triển bền vững tài nguyên rừng còn nhiều hạn chế. Tình trạng người dân phá rừng tự nhiên để trồng rừng, vào rừng khai thác gỗ, củi, săn bắt động vật rừng… chưa chấm dứt hoàn toàn. Lực lượng kiểm lâm cũng như cán bộ cấp xã phụ trách về lâm nghiệp còn thiếu về số lượng so với yêu cầu nhiệm vụ được giao, cơ sở vật chất, trang thiết bị phần lớn đã cũ chưa đáp ứng được yêu cầu trong phòng chống cháy rừng hiện nay...Ông Bùi Ất Sửu, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hiện nay công tác phòng cháy chữa cháy rừng còn tồn tại khó khăn do địa hình, hạ tầng giao thông còn hạn chế dẫn đến việc khó tiếp cận đám cháy khi có cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, các trang thiết bị trong phòng cháy chữa cháy còn sơ sài chủ yếu phụ thuộc vào nguồn kinh phí của Trung ương cấp cũng là một trong những khó khăn khi xảy ra cháy rừng...Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, lực lượng kiểm lâm từ tỉnh đến kiểm lâm địa bàn thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ website: Kiemlamvung1.org.vn, để thông tin, cảnh báo tới chính quyền các cấp, các chủ rừng và nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra rừng trồng trên 10 năm tuổi. Ảnh: Tiến Vĩnh – TTXVN

Đặc biệt tại các địa bàn có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương thường xuyên duy trì chế độ trực, gác lửa rừng, phối hợp với người dân chủ động phát hiện cháy rừng tại các khu vực xa trung tâm, từ đó giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Chính quyền địa phương có nhiều diện tích rừng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ rừng xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ khi phát hiện cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Nhờ đó, phần lớn các đám cháy rừng khi phát hiện đã kịp thời được khoanh vùng, dập tắt sớm không để đám cháy lan ra trên diện rộng.

Ông Triệu Lương Hòa, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực Cao Lộc chia sẻ: Khi cảnh báo cháy rừng cấp cao, cấp cực kỳ nguy hiểm, kiểm lâm địa bàn đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền các hộ dân, chủ rừng không cho người dân đốt dọn thực bì, chỉ sử dụng biện pháp dọn thực bì không sử dụng lửa. Đồng thời chuẩn bị tốt vật tư, trang thiết bị phòng cháy tại chỗ kịp thời dập lửa, khoanh vùng cháy hạn chế đám cháy lan rộng nhằm làm giảm thiệt hại thấp nhất do cháy rừng gây ra.

Ông Hoàng Văn Hiến, thôn Sơn Hồng, phường Kỳ Lừa, chủ rừng có nhiều năm gắn bó với rừng cho hay, vào những ngày nắng nóng nguy cơ cao xảy ra cháy rừng khá cao nên gia đình ông và các hộ dân trong khu vực thường xuyên dọn sạch thực bì dưới tán rừng vì đây là lớp dễ cháy, bắt lửa nhanh tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng.

Người dân trong xã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thông qua điện thoại và nhóm Zalo để kịp thời trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với cháy rừng. Khi phát hiện dấu hiệu hoặc xảy ra cháy rừng, người dân nhanh chóng thông báo và tham gia chữa cháy theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, nhiều năm liền diện tích rừng trồng của gia đình ông cùng các khu vực lân cận không xảy ra vụ cháy nào. Bên cạnh đó, người dân ở các thôn, xóm thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, nhằm phát hiện sớm các nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy hiệu quả.

Vào mùa nắng nóng kéo dài, để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, Hạt Kiểm lâm các khu vực trong tỉnh cùng với các địa phương, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, tuần rừng. Những khu rừng đường vào nhỏ, hẹp ô tô không đến được, kiểm lâm địa bàn gắn loa phát thanh trên xe máy để tuyên truyền lưu động đồng thời thông tin kịp thời đến các thôn về dự báo cháy rừng thông qua nhóm Zalo của kiểm lâm địa bàn tới toàn thể nhân dân trong thôn để cùng tham gia phòng chống cháy rừng.

Kiểm lâm địa bàn còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức ký cam kết tới từng chủ rừng trong phòng chống cháy rừng để các chủ rừng và người dân nâng cao ý thức trong phòng chống cháy rừng. Với những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy rừng, lực lượng kiểm lâm đã chủ động tăng cường hướng dẫn người dân quy trình đốt, xử lý thực bì sau khai thác rừng trồng an toàn; khuyến cáo người dân trước khi đốt thực bì phải báo cáo trưởng thôn, kiểm lâm địa bàn, làm đường băng cản lửa, không đốt vào những ngày gió to, nắng gắt. Tại nhiều khu vực rừng trồng người dân không thực hiện đốt thực bì theo phương pháp truyền thống mà đã canh tác theo hướng bền vững làm mùn hữu cơ giúp đất tơi xốp, giữ ẩm cho đất.

Vào những ngày cao điểm nắng nóng, lực lượng kiểm lâm còn sử dụng thiết bị bay không người lái (Flycam) để tuần tra các khu vực địa bàn hiểm trở, khu vực trọng điểm cháy rừng từ đó giúp phát hiện sớm các điểm cháy để kịp thời huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất.

Lạng Sơn có diện tích đất rừng đặc dụng 13.079 ha, đất rừng phòng hộ 99.598 ha và đất rừng sản xuất 489.559 ha, chiếm 72,47% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh./.

Tiến Vĩnh