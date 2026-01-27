"Chiến dịch Quang Trung" - Chiến dịch của lòng dân

27/01/2026

“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền trung là chiến dịch chưa có tiền lệ trong thời bình, song đã giành thắng lợi giòn giã.

Đây là “chiến dịch của lòng dân” - một trong những chủ trương đúng đắn, quyết đoán thể hiện tư duy nhạy bén với tinh thần tất cả vì Nhân dân của Đảng, Nhà nước ta.



Không để ai bị bỏ lại phía sau

Cuối tháng 10 và tháng 11/2025, tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, lũ chồng lũ, bão chồng bão, sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản.

Trong bối cảnh đó, ngày 21/11/2025, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Thông báo số 99-TB/TW thông báo về Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra; Ban Bí thư ra Kết luận số 213-KL/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó quyết định thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.

Chỉ sau 45 ngày triển khai, 34.759 nhà ở bị hư hỏng đã được sửa chữa để người dân trở về sinh hoạt bình thường trước ngày 31/12/2025; toàn bộ 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi được xây dựng lại để người dân có mái nhà kiên cố, chuẩn bị đón xuân năm mới.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành các công điện về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ; tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.



Ngày 30/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 234/CĐ-TTg về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền trung.

“Chiến dịch Quang Trung” là đỉnh cao của chủ trương “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” với tinh thần quyết liệt “không để ai bị bỏ lại phía sau” và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Khí thế hào hùng của những bước chân Tây Sơn thần tốc trong chiến dịch đánh đuổi 29 vạn quân Thanh xâm lược năm Kỷ Dậu 1789 một lần nữa được tái hiện trong thời bình, bằng chủ trương đúng đắn, kịp thời, hành động quyết liệt, hiệu quả.

“Chiến dịch Quang Trung” là minh chứng thuyết phục về tính ưu việt của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Nhân dân ta đã lựa chọn.



Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và chính quyền từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự chung tay góp sức và sự vào cuộc thần tốc của cả cộng đồng, “Chiến dịch Quang Trung” đã biến những công việc tưởng chừng bất khả thi thành hiện thực và kết thúc thắng lợi giòn giã.

Chiến dịch thần tốc là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ, thắp sáng ngọn lửa niềm tin, tiếp thêm nguồn lực sức mạnh đối với những gia đình vừa đi qua cơn lũ dữ; tiếp thêm khí thế, động lực cùng cả nước bước vào một mùa xuân mới với nhiều thắng lợi mới, trong kỷ nguyên mới.

Thắng lợi của “Chiến dịch Quang Trung” đã để lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc, đó là: Bài học về kế thừa, phát huy lịch sử, truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông; bài học về khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bài học về chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với thiên tai; bài học về “nghệ thuật tác chiến” và tổ chức lực lượng trong thời bình trước những thách thức an ninh phi truyền thống.

Thống nhất “ý đảng, lòng dân”

Trong khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta dốc lòng, dốc sức triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại tiếp tục chiêu trò “bổn cũ soạn lại” với nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa và kết quả của Chiến dịch.



Chúng cố tình vẽ ra cái gọi là “nhân tai” và suy diễn, lũ lụt ở miền trung là “hậu quả trực tiếp của những quyết định phát triển thiếu khoa học, thiếu tầm nhìn chiến lược”; bịa đặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta “không gần dân”; đổ lỗi cho các cơ quan chức năng “bị động”, “chậm trễ” trong công tác dự báo, “thiếu quyết liệt” sơ tán người và tài sản của Nhân dân; quy kết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động “thiếu hiệu quả”, “không minh bạch”; xuyên tạc những nỗ lực, cống hiến, sự gian lao, vất vả của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang là “làm màu”, “kể công”; trắng trợn xuyên tạc kết quả của “Chiến dịch Quang Trung”, cho rằng đó chỉ là “lớp vỏ bọc” để “che đậy những hạn chế về một bức tranh phát triển thiếu bền vững” ở nước ta.

Sự hòa quyện của “ý Đảng, lòng Dân” chính là cội nguồn sức mạnh để chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến “nguy” thành “cơ”; kiến tạo nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hoàn thành các mục tiêu chiến lược, “vươn mình cất cánh” trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Đáng chú ý, chúng còn công khai đứng ra kêu gọi ủng hộ Nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai thông qua các tài khoản ngân hàng không rõ nguồn gốc. Thông qua những luận điệu nêu trên, mục đích của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm đả kích, phủ nhận tính ưu việt của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng; xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo các cấp; hạ thấp vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phủ nhận thành quả và những nỗ lực trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; mua chuộc lòng tin của Nhân dân, từ đó núp bóng danh nghĩa “cứu trợ” đồng bào để trục lợi.



Tuy nhiên những kết quả to lớn đạt được sau hơn một tháng phát động, triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” chính là minh chứng cho tính nhân văn, nhân đạo cao cả trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái” của dân tộc ta.

Chính bởi mục đích, ý nghĩa cao cả đó, Chiến dịch đã quy tụ được đông đảo các lực lượng cùng tham gia với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và đồng thuận cao nhất.

Kỳ tích của “cuộc chiến đấu trong thời bình” ấy chính là cơ sở thực tiễn quan trọng, góp phần đập tan âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Sâu xa hơn, “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ dừng lại ở việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ, mà còn là Chiến dịch thống nhất “ý Đảng” với “lòng Dân”, điều đó thể hiện ở hai khía cạnh: Nhân dân mong có Đảng - Đảng cần có Nhân dân; Nhân dân mưu cầu hạnh phúc - Đảng suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của Nhân dân.



Sự hòa quyện của “ý Đảng, lòng Dân” chính là cội nguồn sức mạnh để chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến “nguy” thành “cơ”; kiến tạo nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hoàn thành các mục tiêu chiến lược, “vươn mình cất cánh” trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam./.