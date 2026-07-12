"Cảm xúc Long Thành" - Đánh thức lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại

12/07/2026

Cảm xúc Long Thành" mang đến cách kể chuyện giàu cảm xúc khi kết hợp nghệ thuật múa rối truyền thống với âm nhạc, ánh sáng và ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Tối 11/7/2026, tại Hà Nội, Nhà hát Múa rối Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật "Cảm xúc Long Thành" thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Lấy cảm hứng từ lịch sử và bản sắc của kinh thành ngàn năm, "Cảm xúc Long Thành" mang đến một cách kể chuyện giàu cảm xúc khi kết hợp nghệ thuật múa rối truyền thống với âm nhạc, ánh sáng và ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Quốc gia Việt Nam mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, tái hiện chiều sâu lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Tác phẩm không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lan tỏa ý thức gìn giữ di sản, mà còn khẳng định nỗ lực đổi mới của Nhà hát trong việc biến nghệ thuật truyền thống thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Tác phẩm khẳng định nỗ lực đổi mới của Nhà hát Múa rối Quốc gia Việt Nam trong việc biến nghệ thuật truyền thống thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Khánh Hoà