Quan hệ Việt Nam - Israel phát triển tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng

12/07/2023

Nhìn lại chặng đường 30 năm phát triển quan hệ ngoại giao chính thức (12/7/1993 – 12/7/2023) giữa hai nước Việt Nam và Israel, với sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau, hai nước đã đạt được những thành tựu hợp tác hết sức đáng tự hào về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư..., đưa Việt Nam và Israel trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau tại các khu vực Đông Nam Á và Trung Đông. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Nhà nước Israel, ông Lý Đức Trung, về thành quả của quan hệ song phương trong những thập niên qua và triển vọng hợp tác thời gian tới.

Nhắc tới những nét chính trong quá trình thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Israel trong 30 năm qua và đặc thù của quan hệ song phương, Đại sứ Lý Đức Trung cho biết, quan hệ chính trị ngoại giao chính thức giữa các quốc gia được xây dựng trên nền tảng những mối dây liên hệ xuyên suốt chiều dài lịch sử của các dân tộc và do nhân dân các dân tộc đó qua nhiều thế hệ liên tục vun đắp. Quan hệ giữa Việt Nam và Israel cũng được ươm mầm trên mảnh đất đó. Có những câu chuyện xoay quanh quá trình hình thành và phát triển quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với người Do Thái nói chung và Israel nói riêng một phần được liên hệ với những người Do Thái Pháp đã đến Việt Nam làm ăn, buôn bán và tham quan vào những năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Nền móng cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Israel đã được xây dựng từ năm 1946 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng đầu tiên của Israel David Ben Gurion đã gặp gỡ tại Paris (Pháp).

Vào ngày 12/7/1993, Việt Nam và Israel đã ký văn kiện chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên chặng đường 30 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Israel đã trải qua những mốc phát triển quan trọng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Đảng Likud, Thủ tướng Nhà nước Israel Benjamin Netanyahu, chiều 25/7/2019, trong chuyến thăm, làm việc tại Israel. Ảnh: Công Đồng - TTXVN

Năm 1993, Israel đặt Đại sứ quán tại Hà Nội và năm 2009, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Tel Aviv. Điều này không chỉ đơn thuần đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ trong quan hệ chính trị mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực khác. Thời gian qua đã có các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, hai bên cũng đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Israel của lãnh đạo cấp cao Việt Nam vào đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.