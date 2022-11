Quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển lên một tầm cao mới

25/11/2022

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như cơ quan lập pháp hai nước phát triển lên một tầm cao mới, vì sự phồn vinh của mỗi nước.

Đây là chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2022) và trùng với sự kiện trọng đại của nhân dân Campuchia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của cố Quốc vương Norodom Sihanouk (31/10/1922 - 31/10/2022).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Cung điện Hoàng gia. Ảnh: TTXVN





Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin; hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum; chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An, Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như cơ quan lập pháp hai nước phát triển lên một tầm cao mới, vì sự phồn vinh của mỗi nước.

Lãnh đạo cấp cao Cơ quan lập pháp hai nước đã có cuộc hội đàm sâu rộng, cùng trao đổi nhiều nội dung hợp tác trong thời gian tới, ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia, chứng kiến ký Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Campuchia trong thời gian qua. Quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được tăng cường thông qua trao đổi đoàn cấp cao trên tất cả các kênh và thảo luận thường xuyên dưới nhiều hình thức, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.



Hai bên khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt là tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, hợp tác giám sát việc thực hiện các Hiệp định, thỏa thuận đã ký giữa hai nước; coi đó là yêu cầu khách quan tất yếu đối với cả hai nước.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ngăn chặn các hoạt động khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, ma túy, buôn bán người; khẳng định lại nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh của nước kia và quyết tâm tìm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được để giải quyết khoảng 16% đường biên giới trên đất liền chưa hoàn thành phân giới cắm mốc nhằm xây dựng đường biên giới trên đất liền hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Campuchia.



Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh, biên giới, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Campuchia và quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam ký Tuyên bố chung lần đầu tiên thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng tòa nhà hành chính và trang thiết bị cho Quốc hội Campuchia, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của Quốc hội Campuchia. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành trong năm 2024. Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh tình hình kinh tế-chính trị thế giới đã và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước càng phải tăng cường đoàn kết, tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc đồng thuận và khẳng định được vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực; đề cao các nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia - biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia; thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Camphuchia; gặp cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia; thăm làm việc tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia./.



Bài: VNP - Ảnh: TTXVN