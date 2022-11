Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- New Zealand bước vào giai đoạn mới

Từ ngày 14-17/11/2022, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cùng Đoàn đại biểu cấp cao New Zealand đã thăm chính thức Việt Nam, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới ngày càng thiết thực giữa Việt Nam và New Zealand.