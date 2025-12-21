Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Trải qua hơn tám thập kỷ xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Quân đội nhân dân mãi mãi là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Khối Sĩ quan Biên phòng tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Cách đây 81 năm, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ “quần nâu áo vải” - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố, trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định.



Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội được khẳng định trong “Chánh cương vắn tắt” năm 1930 với tư tưởng chiến lược phải “tổ chức ra quân đội công nông”, coi việc xây dựng Lực lượng vũ trang là yếu tố then chốt để thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm mang tính nền tảng này là bước khởi đầu tạo nên mô hình quân đội kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.



Với đường lối quân sự nhất quán, Đảng đã xây dựng Lực lượng vũ trang từ những tổ chức tự vệ công nông ban đầu, từng bước phát triển thành những đội du kích, tự vệ chiến đấu và đến tháng 12/1944 là sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, thông qua chi bộ đảng để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ một cách tuyệt đối, trực tiếp. Chính tổ chức Đảng trong Quân đội đã tạo nên sự thống nhất cao độ về ý chí, kỷ luật và sức chiến đấu, giúp Quân đội ta giành chiến thắng ngay từ những trận đầu, mở ra truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng”. Sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục thể hiện rõ trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lực lượng vũ trang cách mạng giữ vai trò xung kích, phối hợp với lực lượng chính trị của quần chúng nổi dậy giành chính quyền trên phạm vi cả nước.



Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội thể hiện tập trung ở đường lối “kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính”. Nhờ đó, Quân đội ta từ một lực lượng còn non trẻ đã phát triển thành đội quân chủ lực có tổ chức và nghệ thuật tác chiến ngày càng hoàn thiện làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.