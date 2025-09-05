Phùng Quang Trung và hành trình “Hồi sinh ký ức”

05/09/2025

Trong thời đại số, nhiều bạn trẻ Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện yêu nước theo cách của riêng mình. Một trong số đó là Phùng Quang Trung, chàng trai sinh năm 1996 ở Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng), người đứng sau dự án phục dựng ảnh lịch sử mang tên Skyline.

Phùng Quang Trung và nhóm Skyline đang trên đường đến các gia đình liệt sĩ để tặng những bức ảnh phục dựng.

Trung không phải là một người lính. Nhưng cùng các cộng sự, anh đã chọn một hành trình đặc biệt: làm sống lại ký ức về những anh hùng đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Đó là cách anh tri ân quá khứ và gửi gắm thông điệp nhân văn đến các thế hệ hôm nay.



Bước ngoặt đến khi một huấn luyện viên boxing ở Hà Nội nhờ Trung phục dựng lại bức ảnh người bác – một liệt sĩ – đã phai mờ theo năm tháng. Từ một yêu cầu cá nhân, Trung nhận ra rằng đằng sau mỗi bức ảnh cũ kỹ là một câu chuyện, một nỗi đau, một phần ký ức thiêng liêng cần được hồi sinh.

Việt Nam, một đất nước đã trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, với những cuộc chiến tranh vệ quốc trường kỳ, đã để lại vô vàn mất mát và nỗi đau.

Năm 2021, Skyline chính thức được thành lập, quy tụ khoảng 10 bạn trẻ đam mê chỉnh sửa ảnh và mong muốn cống hiến cho cộng đồng. Chỉ trong hơn bốn năm, nhóm đã phục dựng hơn 6.000 bức ảnh của anh hùng, thương binh, liệt sĩ trên khắp Việt Nam. Mỗi tác phẩm là kết quả của hàng chục giờ làm việc, nhiều lần chỉnh sửa để giữ được sự chân thực và “hồn” của người trong ảnh.



Ban đầu, công việc chủ yếu thủ công: nhóm mua quân phục, chụp mẫu để tái hiện dáng dấp trước khi chỉnh sửa. Sự xuất hiện của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp quy trình nhanh hơn, nhưng theo Trung, AI chỉ là công cụ. Yếu tố con người mới là chìa khóa quyết định. Mục tiêu của Skyline không chỉ là kỹ thuật hoàn hảo, mà là thổi vào mỗi bức ảnh sự sống động và tính nhân văn.

Chân dung của các liệt sĩ được nhóm Skyline phục dựng lại.

Công việc của Skyline vượt xa ý nghĩa lưu giữ hình ảnh. Họ tạo ra những “lát cắt lịch sử sống động”, kể cả qua video phục dựng bằng AI, giúp người xem cảm nhận được sự gần gũi của những con người đã hy sinh.

Nhóm cũng hướng tới giáo dục thế hệ trẻ. Bằng việc phục dựng hình ảnh các anh hùng tuổi đôi mươi như Võ Thị Sáu, Kim Đồng, Vừ A Dính, Nguyễn Văn Trỗi, Skyline mang đến những hình mẫu cụ thể, nuôi dưỡng lòng yêu nước và sự tự hào dân tộc. Trung cho biết, mục tiêu sắp tới là sản xuất các phim ngắn lịch sử, kể lại quá khứ bằng ngôn ngữ của công nghệ để hấp dẫn hơn với người trẻ.

Những người trẻ trong thời đại số đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng chính ngôn ngữ của mình, không ồn ào nhưng thấm sâu.

Tác động sâu sắc nhất của Skyline chính là với các gia đình liệt sĩ. Nhiều khoảnh khắc xúc động đã được ghi lại: nước mắt của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui khi nhìn thấy bức ảnh con trai, niềm vui của cháu gái liệt sĩ Đặng Thị Kim, hay giây phút người con trai ngoài 70 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy chân dung người cha đã ngã xuống. Những hình ảnh phục dựng không chỉ mang tính tưởng niệm, mà còn mang lại sự an ủi vô giá cho thân nhân.



Một dấu ấn khác là việc nhóm phục dựng 64 chân dung liệt sĩ Gạc Ma, mang lại cảm xúc đặc biệt cho gia đình và cộng đồng. Những giọt nước mắt, những nụ cười xen lẫn niềm tự hào chính là minh chứng cho giá trị nhân văn sâu sắc mà Skyline đem lại.

Nhóm Skyline chụp ảnh cùng các gia đình liệt sĩ.

Với những nỗ lực bền bỉ, Trung đã được trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 và Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2024. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là sự công nhận giá trị của dự án Skyline – một mô hình độc đáo trong việc gìn giữ và tái sinh ký ức lịch sử trong kỷ nguyên số.

Phùng Quang Trung (áo đen) giao lưu với khách mời trong chương trình Tô màu ký ức.

Trong một đất nước từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, câu chuyện của Skyline vượt xa việc phục dựng ảnh. Đó là cách thế hệ trẻ đang “hồi sinh ký ức”, biến lịch sử thành những trải nghiệm sống động, cá nhân và gần gũi hơn bao giờ hết.



Câu chuyện về Phùng Quang Trung và nhóm Skyline gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: lòng tri ân và tình yêu quê hương có thể được thể hiện bằng nhiều con đường khác nhau. Với đôi tay và trái tim mình, họ đang tiếp tục viết nên hành trình nhân văn, làm sống lại những ký ức không bao giờ được phép lãng quên.

Bài: Thảo Vy - Ảnh: NVCC