Phục dựng và lan tỏa giá trị nghi lễ Tế Cửu Khúc

21/04/2026

Giữa không gian linh thiêng của cố đô ngàn năm văn hiến, Lễ tế Cửu Khúc hiện lên như một điểm nhấn rực rỡ trong chuỗi nghi lễ tại Lễ hội Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Không chỉ đơn thuần là nghi thức tế lễ trang nghiêm tôn vinh công đức hiển hách của Vua Đinh Tiên Hoàng cùng các bậc tiền nhân mà còn gửi gắm ước nguyện về một vận nước thái bình, mưa thuận gió hòa của người dân đất Việt. Nghi lễ này đã trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện tại, thể hiện khát vọng về một đất nước thịnh vượng, nhân dân an lạc./.