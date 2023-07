Phú Thọ phát triển sản phẩm trà sinh thái

18/07/2023

Long Cốc là một trong những xã có diện tích trồng chè lớn nhất trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nhờ những thay đổi trong phương thức sản xuất, đồi chè không chỉ cho giá trị kinh tế cao, mà còn tạo điều kiện để người dân phát triển du lịch cộng đồng.

Diện tích trồng chè do người dân quản lý khoảng trên 400ha, mỗi năm cho sản lượng trên 3.000 tấn chè búp tươi.

Long Cốc là một trong những xã có diện tích trồng chè nhiều nhất của huyện miền núi Tân Sơn. Chỉ tính riêng diện tích do người dân quản lý đã lên đến trên 400ha, mỗi năm cho sản lượng trên 3.000 tấn chè búp tươi. Với nguồn nguyên liệu này nếu được chế biến tại chỗ sẽ cho ra hàng trăm tấn chè khô, đem lại nguồn thu không nhỏ cho địa phương. Tuy nhiên, do không có cơ sở chế biến, không có tổ chức khâu nối các hộ sản xuất, mạnh đâu nấy làm, biết đâu bán đó, nên người trồng chè ở Long Cốc chủ yếu bán nguyên liệu tươi cho các nhà máy, thương lái trong khu vực và thường bị ép giá. Chính vì thế, nhu cầu cần có một tổ chức khâu nối người sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ để tăng thu nhập cho người trồng chè là rất cần thiết.

Nằm trên địa bàn có thế mạnh về cây chè, năm 2018, HTX sản xuất Chè an toàn Long Cốc (xã Long Cốc, huyện Tân Sơn) được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ tổ hợp tác lên HTX và trở thành cầu nối liên kết, giải quyết khó khăn về giống, phân bón, khoa học - kỹ thuật, đầu ra sản phẩm và nâng cao thu nhập cho các hộ trồng chè.

Ngay sau khi thành lập, tổ hợp tác đã bắt tay xây dựng quy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, chú trọng các nguyên tắc an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời hình thành mạng lưới liên kết với các hộ dân trên địa bàn phát triển các vùng chè an toàn theo hướng hàng hóa, xây dựng chuỗi giá trị, từng bước nâng cao chất lượng và phát triển thương hiệu Chè an toàn Long Cốc. Các gia đình liên kết bán nguyên liệu cho tổ hợp tác đều phải cam kết thực hiện tiêu chuẩn sản xuất an toàn như: Không dùng thuốc diệt cỏ, không dùng thuốc trừ sâu hóa học, không phun chất kích thích sinh trưởng… khi chăm sóc cây chè và chịu sự giám sát của tổ hợp tác. Từ khi thành lập HTX quy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ngày càng nghiêm ngặt hơn.

Sản phẩm của HTX đã được cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng và được cấp chứng chỉ vệ sinh ATTP. Không chỉ bán ở địa phương, sản phẩm của HTX đã được bán tại nhiều địa phương trong cả nước và có sức cạnh tranh với các đơn vị khác, kể cả các thương hiệu truyền thống về chất lượng, giá cả và mẫu mã. Hiện tại HTX có hơn 10 loại sản phẩm chè an toàn từ các loại chè truyền thống đến chè giống mới chất lượng cao.

Hiện sản phẩm chè của HTX chè an toàn Long Cốc được tiêu thụ ở hầu hết các tỉnh thành trong nước và các siêu thị của hệ thống Vinmart, Coopmart...

Mới đây nhất HTX đã sản xuất thành công sản phẩm mới mang tên chè Đinh Bát Tiên. Chè được chế biến từ một tôm của giống chè Bát Tiên, trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn Vietgap. Chè được hái bằng tay trong khoảng từ 8-10h, được chế biến theo phương pháp thủ công truyền thống với bí quyết lên hương gia truyền, bằng các phương tiện đảm bảo quy chuẩn vệ sinh, an toàn, không có bất kỳ một loại phụ gia nào. Mỗi sản phẩm chè trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường đều được đóng gói theo tiêu chuẩn, có tem nhãn hàng và tem điện tử truy xuất nguồn gốc.

Hiện sản phẩm chè của HTX chè an toàn Long Cốc được tiêu thụ ở hầu hết các tỉnh thành trong nước và các siêu thị của hệ thống Vinmart, Coopmart./.

Vùng chè nguyên liệu trồng, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX sản xuất chè an toàn xã Long Cốc.

Bài: Công Đạt - Ảnh: Khánh Long/ Báo ảnh Việt Nam