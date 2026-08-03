Phú Thọ: Mùa na chín ở Bồ Lý

03/08/2026

Những rừng na xanh tốt trải dài trên các sườn đồi dưới chân dãy Tam Đảo là minh chứng cho hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng tầm giá trị nông sản, khẳng định vị thế thương hiệu na Bồ Lý trên thị trường.

Mỗi mùa na chín, những ánh đèn pin lấp lánh trong đêm không chỉ báo hiệu mùa thu hoạch mà còn thắp sáng câu chuyện về sự cần cù, bền bỉ của người trồng na Bồ Lý, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ.

Thu hái từ ban đêm đến rạng sáng là cách người trồng na giữ độ tươi ngon của quả trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Những vườn na xanh mướt dưới chân dãy Tam Đảo là điểm đến hấp dẫn của du khách mỗi mùa quả chín. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN





Những rừng na xanh tốt trải dài trên các sườn đồi dưới chân dãy Tam Đảo là minh chứng rõ nét cho hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng tầm giá trị nông sản và đưa thương hiệu na Bồ Lý ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Những rừng na xanh tốt trải dài trên các sườn đồi dưới chân dãy Tam Đảo là minh chứng rõ nét cho hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng tầm giá trị nông sản và đưa thương hiệu na Bồ Lý ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường.

Nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng dưới chân dãy Tam Đảo, na dai Bồ Lý có vị ngọt thanh, thịt quả dẻo, thơm. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN