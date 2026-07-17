Phú Thọ hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 3 nghĩa trang ở Vĩnh Yên

Ngày 17//7/2026, UBND phường Vĩnh Yên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ hoàn thành việc lấy 15 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ Thanh Trù, Hội Hợp và Tích Sơn.

Đây là hoạt động thuộc Chiến dịch "500 ngày đêm" nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Trong số 15 mẫu được lấy, có 11 mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Trù, 1 mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội Hợp và 3 mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tích Sơn.