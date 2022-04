Phú Quốc United Center – Thiên đường du lịch

Cơn bão COVID-19 quét qua khiến cho ngành du lịch toàn cầu trở nên điêu đứng trong suốt một thời gian dài và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Sau một thời gian dài đóng cửa để phòng dịch, ngày 15/3/2022, Việt Nam tuyên bố mở cửa trở lại hoàn toàn hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với kì vọng sẽ là điểm đến an toàn và hấp dẫn của du khách quốc tế. Tại thành phố đảo Phú Quốc, siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu khu vực Phú Quốc United Center cũng đã sẵn sàng cho kế hoạch đón khách quốc tế đến nghỉ dưỡng an toàn, đẳng cấp tại một trong những thành phố đảo đẹp nhất hành tinh.

Siêu quần thể du lịch khép kín trên biển hàng đầu khu vực

Ngay sau khi Việt Nam tuyên bố mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trên toàn quốc từ ngày 15/3, chúng tôi đã nhanh chóng đặt tour du lịch ra thành phố đảo Phú Quốc với mong muốn sớm có thể được tận hưởng bầu không khí nghỉ dưỡng trong lành sau những tháng ngày dài gò bó vì đại dịch COVID-19, và một phần cũng tò mò muốn được trực tiếp khám phá siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Phú Quốc United Center, nơi được ví là thiên đường nghỉ dưỡng trên biển của Việt Nam có thể sánh với Maldives, Dubai hay Hawaii…

Từ sân bay quốc tế Phú Quốc, chúng tôi được nhân viên của Phú Quốc United Center đón và đưa về nơi nghỉ dưỡng. Tọa lạc bên sườn phía Bắc thành phố đảo Phú Quốc, siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Phú Quốc United Center có diện tích hơn 1.000ha, là một đại dự án của Vinpearl (thuộc Tập đoàn Vingroup), thương hiệu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu Việt Nam, với tổng số vốn khoảng 66 nghìn tỉ đồng (tức khoảng hơn 2,5 tỉ USD), chính thức khai trương vào tháng 4/2021.

Phú Quốc United Center là “thành phố không ngủ” đầu tiên tại Việt Nam, được đánh giá là “điểm phải đến” mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, có thể sánh ngang với các điểm đến cuốn hút hàng đầu hành tinh như Jeju (Hàn Quốc), Clarke Quay (Singapore), Las Vegas (Mỹ)…

Trước chuyến đi chúng tôi đã có sự tìm hiểu về Phú Quốc United Center nhưng khi được tận mắt chứng kiến mới thấy hết quy mô và đẳng cấp của đại dự án này. Phú Quốc United Center được xây dựng theo xu hướng “một điểm đến mọi nhu cầu” (one-stop-destination) với quần thể các tụ điểm vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực... luôn hoạt động sôi động suốt cả ngày lẫn đêm nhằm mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho du khách trong và ngoài nước. Và đây cũng chính là mô hình thành phố không ngủ đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu cho định hướng phát triển mô hình kinh tế đêm trong chiến lược đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch của thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh các nước đang chuẩn bị cho xu hướng hồi phục du lịch thời kì hậu COVID-19.

Phú Quốc United Center là thiên đường giải trí, khám phá, mua sắm, nghỉ dưỡng, lễ hội, âm nhạc, ẩm thực, thể thao... không ngủ độc nhất vô nhị mang tầm cỡ thế giới tại Việt Nam. Đến đây, du khách có cơ hội được trải nghiệm hàng trăm trò vui chơi giải trí, thể thao, khám phá độc đáo và đa dạng bậc nhất châu Á; được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật dàn dựng công phu từ bộ 03 show diễn triệu đô “Tinh hoa Việt Nam”, “Sắc màu Venice” và “Once” diễn ra hấp dẫn và sôi động suốt ngày đêm.

Phú Quốc United Center còn sở hữu tới hơn 12.000 phòng khách sạn và biệt thự sang trọng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đi cùng với đó là hệ thống hơn 1.000 gian hàng mua sắm sầm uất, hàng chục nhà hàng, quầy bar, cùng với sân golf và cả casino hoạt động suốt ngày đêm không bao giờ đóng cửa.

Ngoài những dịch vụ đẳng cấp trên, điều khiến Phú Quốc United Center được đánh giá là điểm đến an toàn, độc đáo và hấp dẫn đối với du khách trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay còn nhờ vào vị thế đắc địa của Phú Quốc, một thành phố đảo xa đất liền, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cùng bầu không khí đại dương quanh năm trong lành, ít bị tác động bởi các yếu tố thiên nhiên, khí hậu và dịch bệnh tiêu cực như trong đất liền.

Lạc vào thế giới “một điểm đến mọi nhu cầu”

Một trong những mối quan tâm hàng đầu hiện nay của du khách là sự an toàn trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khi đi du lịch. Chính vì vậy, với mô hình “một điểm đến mọi nhu cầu” hàng đầu châu Á, Phú Quốc United Center luôn duy trì kích hoạt quy trình phòng chống dịch chặt chẽ 24/7 nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng. Theo đó, toàn bộ nhân viên của Phú Quốc United Center đều được đào tạo đặc biệt, chuyên sâu về bảo hộ, đảm bảo an toàn phòng dịch để có thể hướng dẫn và phục vụ khách một cách an toàn nhất.

Đại diện của Vinpearl cho biết, để chuẩn bị cho kế hoạch đón khách trở lại an toàn trong điều kiện bình thường mới sau khi Việt Nam tuyên bố mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, ngoài việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, các dịch vụ, Vinpearl tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác chiến lược, phối hợp với các đối tác gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airway... nhằm tạo nên những “liên minh” nghỉ dưỡng – hàng không – dịch vụ – lữ hành lớn mạnh, đáp ứng các chuyến bay nguyên chuyến (charter flight), bay thương mại xuyên suốt quốc tế và nội địa, đưa du khách tới các điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam, trong đó có Phú Quốc United Center, bằng chuỗi dịch vụ cao cấp khép kín, đảm bảo an toàn và trải nghiệm đẳng cấp. Bên cạnh đó, Vinpearl cũng thường xuyên mang đến những chương trình kì nghỉ trọn gói bao gồm vé máy bay – nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí… nhằm tạo ra những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn từ khi khởi hành cho đến lúc khép lại chuyến đi để tạo sự an toàn và thoải mái tối đa cho du khách.

Khách đi xe buýt thăm quan các loại động vật bán hoang dã trong Vinpearl Safari Phú Quốc. Ảnh: tư liệu Vinpearl

Trở lại với chuyến đi đầu tiên của chúng tôi đến với Phú Quốc United Center, sau vài giờ nhận phòng và nghỉ ngơi sau quãng đường di chuyển dài, chúng tôi bắt đầu hành trình trải nghiệm siêu quần thể khép kín này bằng chuyến việc khám phá Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari Phú Quốc.

Theo chia sẻ của những người chăm sóc thú, năm 2019, hai chú tê giác con đã ra đời tại Vinpearl Safari Phú Quốc. Chỉ riêng năm 2018, đã có 380 cá thể gồm hà mã, hổ Bengal, sư tử trắng, linh dương Bongo, lợn lòi châu Phi, linh dương sừng xoắn, linh dương sừng kiếm Ả rập… ra đời thành công tại đây.

Là một trong những công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam được khai trương vào năm 2015, Vinpearl Safari Phú Quốc có diện tích lên đến 380ha gồm 2 khu vực chính là vườn thú mở và khu bán hoang dã (Safari). Vinpearl Safari Phú Quốc nuôi dưỡng hơn 4.500 cá thể động vật từ 200 loài ở khắp các vùng địa sinh học trên thế giới, trong đó có hơn 40 loài nguy cấp, quý hiếm, cùng hệ sinh thái đa dạng của khoảng 1.200 loài thực vật. Du khách có thể đến Vinpearl Safari Phú Quốc để khám phá 10 hệ sinh cảnh và được trải nghiệm cảm giác phấn khích “người nhốt, thú thả” độc đáo, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Sau một buổi chiều thỏa sức ngắm nhìn những loài động vật hoang dã mà trước đây đa số chúng tôi chỉ được thấy trên tivi, đoàn tiếp tục hành trình cuộc trải nghiệm được mong đợi nhất trong chuyến đi đó là đến với “thành phố không ngủ” Grand World, tổ hợp vui chơi, giải trí 24/7 và là trung tâm sự kiện của siêu dự án Phú Quốc United Center. Tại đây, mọi người được thử cảm giác một đêm không ngủ với đủ những trải nghiệm từ ăn tối ở chợ đêm, đắm chìm trong những bản nhạc bốc lửa, cho đến đi thuyền trên sông, ngắm thành phố về đêm và xem siêu show diễn “Sắc màu Venice” tái hiện một Venice thu nhỏ lung inh, lãng mạn xuyên đêm suốt sáng.

Được biết, trong thời gian tới, Vinpearl tiếp tục ra mắt nhiều trải nghiệm du lịch – giải trí kỉ lục, điển hình như Cung điện Hải Vương, một trong những thủy cung lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay tại công viên chủ đề VinWonders Phú Quốc. Đây sẽ là nơi sinh sống và bảo tồn hơn 300 loài sinh vật biển với gần 255.000 cá thể.

Với cơ sở hạ tầng và dịch vụ tiện ích, đẳng cấp này, Vinpearl đã sẵn sàng cho kế hoạch đón khách quốc tế đến với siêu quần thể Phú Quốc United Center để tận hưởng những kì nghỉ khép kín an toàn, đẳng cấp và hấp dẫn tại một trong những thành phố biển xinh đẹp và an toàn nhất khu vực./.

Bài: Sơn Hải

Ảnh: Bảo Uyên, Hoàng Hà, Lê Minh và Tư liệu Vinpearl