Phú Quốc chuyển động cùng APEC

10/04/2026

Để chuẩn bị cho Năm APEC 2027, Đặc khu Phú Quốc - nơi được chọn làm địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 - đang được đầu tư xây dựng nhiều công trình đẳng cấp quốc tế để phục vụ sự kiện đặc biệt này. Được mệnh danh là "Đảo ngọc" trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, Phú Quốc không chỉ là hòn đảo giữ được vẻ đẹp hoang sơ hiếm có mà còn được đầu tư xây dựng, phát triển mạnh để trở thành thiên đường du lịch mang đẳng cấp quốc tế, trung tâm tổ chức sự kiện mang tầm thế giới, trong đó có những sự kiện lớn như APEC.

Nam đảo Phú Quốc - nơi hội tụ trải nghiệm và cảm xúc

Một góc Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Tư liệu Sun Group

Vẻ đẹp của thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town nhìn từ cáp treo Phú Quốc - Hòn Thơm. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Ở phía Nam, những biểu tượng như Hòn Thơm và Hòn Mây Rút từ lâu đã trở thành đại diện cho vẻ đẹp biển đảo trác tuyệt. Hòn Thơm cuốn hút với làn nước xanh ngọc, bãi cát mịn và các tổ hợp vui chơi hiện đại. Tuyến cáp treo vượt biển không chỉ mang đến trải nghiệm ngoạn mục mà còn mở ra tầm nhìn bao quát đại dương - một điểm nhấn ấn tượng cho du khách và các đoàn đại biểu khi đến tham quan, khảo sát trong khuôn khổ APEC. Trong khi đó, Hòn Mây Rút lại dịu dàng và thanh bình, thích hợp cho những hoạt động nghỉ dưỡng riêng tư, gợi mở một Phú Quốc yên ả giữa nhịp phát triển sôi động.

Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town ở phía Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Tư liệu Sun Group

Những khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp hiện có ở khu vực phía Nam đảo Phú Quốc.

Điểm nhấn nổi bật của khu vực Nam đảo Phú Quốc những năm gần đây là Sunset Town Phú Quốc - Thị trấn Hoàng Hôn. Nằm bên sườn biển An Thới, khu đô thị mang phong cách Địa Trung Hải với những dãy nhà sắc màu ấm áp, quảng trường rộng mở và không gian nghệ thuật đặc sắc. Khi hoàng hôn buông xuống, cả thị trấn như được nhuộm vàng cam rực rỡ, tạo nên khung cảnh lãng mạn và đầy cảm hứng. Đây không chỉ là điểm tham quan, mà còn là không gian lý tưởng cho các sự kiện văn hóa, giao lưu bên lề sự kiện APEC 2027, góp phần tạo dấu ấn riêng cho Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Không gian đậm chất châu Âu tại thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town). Ảnh: Tư liệu Sun Group

An Thới hôm nay đang chuyển mình thành trung tâm du lịch - dịch vụ hiện đại với bến du thuyền, phố ẩm thực và các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Sự đầu tư bài bản ấy chính là nền tảng quan trọng bảo đảm công tác phục vụ APEC được chu đáo, chuyên nghiệp.



Bắc đảo Phú Quốc - không gian sinh thái và nhịp sống sôi động

Nếu Nam Đảo rực rỡ sắc màu lễ hội, thì Bắc Đảo lại mang đến chiều sâu sinh thái và quy mô giải trí ấn tượng. Grand World Phú Quốc - “Thành phố không ngủ” - sôi động suốt ngày đêm với các hoạt động mua sắm, trình diễn nghệ thuật và lễ hội đường phố. Những tuyến phố lung linh ánh sáng bên dòng kênh tạo nên khung cảnh hiện đại, phù hợp cho các chương trình giao lưu, quảng bá văn hóa trong dịp APEC.

Toàn cảnh VinWonders Phú Quốc – công viên chủ đề hàng đầu khu vực, một trong những điểm đến đẳng cấp tại Bắc Đảo. Tư liệu Vinpearl

Những nàng tiên cá biểu diễn tại thủy cung Vinpearl Phú Quốc. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh đó, Vinpearl Safari Phú Quốc mang đến hành trình khám phá thế giới động vật hoang dã trong môi trường bán tự nhiên rộng lớn. Đây không chỉ là sản phẩm du lịch đặc sắc mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững và bảo tồn thiên nhiên - thông điệp ý nghĩa trong bối cảnh hợp tác khu vực hướng đến tăng trưởng xanh.

Biển nhân tạo tại Grand World Phú Quốc. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Những không gian vui chơi, giải trí ấn tượng ở khu vực phía Bắc đảo Phú Quốc.

Một điểm nhấn khác là VinWonders Phú Quốc với cung điện Hải Vương, thủy cung hình con rùa độc đáo, nơi tái hiện thế giới đại dương sống động qua hệ thống đường hầm mái vòm hiện đại. Đây là sản phẩm giải trí tầm cỡ, góp phần hoàn thiện chuỗi trải nghiệm dành cho du khách và các đoàn đại biểu quốc tế.

Show diễn của các loài chim tại Vinpearl Safari Phú Quốc luôn thu hút đông đảo du khách, lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững. Ảnh Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Khung cảnh đậm chất thiên nhiên hoang dã ở Safari Phú Quốc.

Một góc kênh đào Venice và những ngôi nhà đầy màu sắc. Ảnh Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Từ Nam đến Bắc, Phú Quốc đang định hình thành một không gian trải nghiệm đa sắc, nơi thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống hiện đại giao hòa. Trong hành trình đồng hành cùng APEC, những điểm nhấn ấy chính là lời chào tự tin, khẳng định năng lực tổ chức, chất lượng dịch vụ và khát vọng vươn tầm của đảo ngọc giữa biển trời phương Nam./.