Phong Nha – Kẻ Bàng, kho báu sinh học giữa đại ngàn Trường Sơn

20/03/2026

Phong Nha – Kẻ Bàng không chỉ nổi tiếng với hệ thống hang động kỳ vĩ mà còn được xem là một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Khu vực này đã ghi nhận hơn 1.400 loài động vật và gần 3.000 loài thực vật bậc cao, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Đặc biệt, các khảo sát gần đây, trong đó có đầu năm 2026, tiếp tục phát hiện thêm nhiều loài mới, khẳng định hệ sinh thái nơi đây vẫn đang vận động và chưa được khám phá hết.

Sông Son uốn lượn qua vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, nơi hệ sinh thái rừng trên nền karst và cảnh quan núi đá vôi tạo nên một không gian thiên nhiên đặc biệt. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN