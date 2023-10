Phòng kiểm nghiệm thực phẩm chất lượng cao hàng đầu của Việt Nam

10/10/2023

Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hàng đầu thế giới nên việc kiểm chứng và tư vấn chất lượng an toàn thực phẩm theo chuẩn mực quốc tế, góp phần cải thiện chất lượng và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản là điều rất quan trọng. Mới đây, Trung tâm Kiểm nghiệm Kiếm chứng và Tư vấn chất lượng nông, lâm, thủy sản (RETAQ) đã được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ trang thiết bị hiện đại giúp nơi đây trở thành phòng kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm đứng hàng đầu cả nước.

Lễ bàn giao trang thiết bị kiểm nghiệm của chính phủ Nhật Bản

hỗ trợ Trung tâm Kiểm nghiêm Kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (RETAQ) .

Ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc RETAQ cho biết, việc có được phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế với hệ thống các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, thân thiện với môi trường, có khả năng phân tích chính xác nhiều chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm như: tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, kháng sinh, độc tố, vi khuẩn, virus, kim loại nặng.

Hệ thống phòng kiểm nghiệm được xây dựng và thiết kế hiện đại gồm 3 tầng. Trong đó, tầng 1 là hệ thống Phòng kiểm nghiệm sinh học, hệ thống tiếp nhận mẫu, các kho bảo quản và toàn bộ trang thiết bị hệ thống xử lý nước và khí sạch tự động. Phòng kiểm nghiệm sinh học được thiết kế khép kín, có đường đi riêng dành cho chuyển mẫu và kiểm nghiệm tránh lây nhiễm chéo giữa các bộ phận, trang thiết bị được lắp đặt có thể cung cấp khả năng phân tích tất cả các chỉ tiêu vi khuẩn, nấm mốc, nấm men theo yêu cầu đối với thực phẩm, thức ăn và môi trường. Hệ thống 2 kho bảo quản bao gồm 1 kho lạnh, 1 kho mát được thiết kế kiểm soát nhiệt độ tự động.

Trung tâm RETAQ đang áp dụng các công nghệ mới nhất của Nhật Bản trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm.

Ở khu vực tầng 2 là hệ thống hai phòng kiểm nghiệm sinh học gồm 1 phần phân tích sinh vật biến đổi gen, 1 phòng dành cho phân tích vi khuẩn, virus gây bệnh. Ngoài ra, trong trung tâm có bố trí 1 khu đào tạo dành cho các kiểm nghiệm viên, 1 khu vực chuẩn bị cho đầu tư hệ thống phân tích Dioxin.

Khu vực tầng 3 là nơi kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa học được trang bị đồng bộ các thiết bị có liên quan đến khu vực xử lý mẫu, tách chiết, làm sạch và trang thiết bị dành cho chuyên sâu bao gồm: 4 hệ thống sắc ký lỏng, 5 hệ thống sắc ký khí, 1 hệ thống ICP, 1 hệ thống AAS cùng nhiều trang thiết bị hiện đại và đồng bộ khác. Phòng kiểm nghiệm này có khả năng phân tích các chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho hầu hết các yêu cầu về thực phẩm nông lâm thủy sản. Ngoài ra, có trang bị toàn bộ các thiết bị phục vụ công tác tổ chức thử nghiệm thành thạo và cung ứng vật liệu chuẩn cho các phòng kiểm nghiệm.

Ông Watanabe Shige, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Các trang thiết bị của Trung tâm RETAQ đang được áp dụng các công nghệ mới nhất của Nhật Bản. Thông qua khối hợp tác công- tư, chúng tôi mong rằng RETAQ sẽ giữ vai trò trung tâm trong việc kiểm chứng, kiểm nghiệm và cung cấp thực phẩm an toàn của Việt Nam ra thế giới.”.

Để phục vụ cho việc vận hành các trang thiết bị trong phòng kiểm nghiệm, Trung tâm RETAQ được trang bị các hệ thống tự động kiểm soát chất lượng không khí đầu vào và xử lý khí thải đầu ra, cung cấp nước sạch và xử lý nước thải từ phòng kiểm nghiệm đảm bảo chất lượng môi trường xung quanh. Ngoài ra, việc tất cả khí cần cung cấp cho hoạt động của các trang thiết bị như: khí nito, helo, argon, axetilen…đều được đồng bộ và cung cấp tự động đến từng vị trí cần thiết trong phòng kiểm nghiệm. Tất cả hệ thống phục vụ vận hành phòng kiểm nghiệm đều được tự động hoa, được điểu khiển với hệ thống phần mềm BMS hiện đại, đem lại hiệu quả tối đa trong quá trình vận hành các trang thiết bị. Với toàn bộ các trang thiết bị hiện tại, phòng kiểm nghiệm của Trung tâm RETAQ trở thành phòng kiểm nghiệm hiện đại, đồng bộ, tính tự động hóa cao, thân thiện với môi trường và có thể tự hào là 1 phòng kiểm nghiệm xanh.

Bên cạnh việc có được phòng kiểm nghiệm với trang thiết bị hiện đại, để mang lại hiệu quả trọng trong việc vận hành đạt hiệu quả tốt nhất, RETAQ còn chú trọng trong việc đào tạo chuyên sâu và phát triển đội ngũ chuyên gia nòng cốt về chuyên môn. RETAQ mời những chuyên gia giàu kinh nghiệm về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đến đào tạo, chỉ dẫn cho đội ngũ cán bộ trung tâm về kỹ thuật kiểm nghiệm và sử dụng máy móc.

Ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc RETAQ chia sẻ: “Phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế này sẽ góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý, các tổ chức cá nhân trong việc chủ động giám sát chất lượng thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Đảm bảo an toàn trước khi lưu thông ra thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, đáp ứng nghĩa vụ của một nước thành viên WTO”./.

Trung tâm Kiểm nghiệm Kiếm chứng và Tư vấn chất lượng nông, lâm, thủy sản (thuộc địa phận thị trấn Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập vào năm 2012 với vai trò kiểm nghiệm, kiểm chứng an toàn thực phẩm và cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ về kiểm nghiệm, tư vấn, chứng nhận… Trong hơn 10 năm hình thành và phát triển, Trung tâm đã ghi dấu giá trị của mình với những đóng góp đáng kể trong việc xây dựng các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kỹ thuật…

