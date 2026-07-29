Phở Hà Nội - từ di sản đến IP văn hóa

29/07/2026





Từ những gánh hàng rong len lỏi trên phố cổ Hà Nội hơn một thế kỷ trước đến danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hôm nay, phở đã đi một hành trình dài để trở thành biểu tượng của ẩm thực Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế sáng tạo đang dần trở thành xu thế phát triển, Cuộc thi “Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể ‘Phở’ Hà Nội” do thành phố Hà Nội phát động đã thể hiện cách tiếp cận mới trong phát huy giá trị di sản, khi văn hóa được nhìn nhận như một nguồn lực nội sinh, có thể tạo ra những giá trị mới cho phát triển kinh tế./.