Phở gạo lứt cuốn tôm thịt

15/10/2025

Nếu ẩm thực Hà Thành là một bản giao hưởng của hương vị, thì phở cuốn chính là nốt nhạc thanh thoát và nhẹ nhàng nhất. Với triết lý ẩm thực lấy cảm hứng từ sen và các nguyên liệu tốt cho sức khỏe, nhà hàng Senté đã sáng tạo món phở cuốn thành một phiên bản hoàn toàn mới vừa giữ trọn vẻ đẹp truyền thống, vừa nâng tầm giá trị dinh dưỡng mang tên “Phở gạo lứt cuốn tôm thịt”.

Phở gạo lứt cuốn tôm thịt thay vì sử dụng bánh phở trắng thông thường thì đầu bếp dùng bánh phở gạo lứt tự làm. Lớp bánh có màu nâu nhạt tự nhiên, dẻo mềm, giàu chất xơ và vitamin, phù hợp với thực khách theo đuổi lối sống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng.

Các nguyên liệu rau củ sen, tôm và thịt nạc vai là những nguyên liệu chính của món ăn.

Không dừng lại ở đó, phần nhân được sáng tạo tinh tế với tôm luộc tươi ngọt, thịt xá xíu chế biến cầu kỳ, nấm đùi gà nướng dậy hương, cùng các loại rau thanh mát như rau mùi ta, ngó sen, dưa chuột… Từng nguyên liệu đều được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo hương vị và giá trị dinh dưỡng cao nhất.

Bánh phở gạo lứt được tráng tay ngay tại nhà hàng, đảm bảo độ mỏng, dẻo và thơm đặc trưng. Khi cuốn, bánh mềm mại, ôm trọn phần nhân mà không bị rách hay bở. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở thịt xá xíu – phần nạc vai tươi được đập mềm, ướp theo công thức riêng trong hai giờ để thấm đều gia vị. Khi nướng chín, thịt dậy mùi thơm quyến rũ và có màu sắc bắt mắt.



Phần rau củ được chuẩn bị tỉ mỉ để tạo độ giòn mát: xà lách và rau mùi ta thái nhỏ, ngó sen và dưa chuột bào mỏng, nấm đùi gà nướng nhẹ cho vị ngọt tự nhiên. Tất cả được cuốn khéo léo trong lớp bánh phở gạo lứt, tạo thành những cuốn tròn đều, chắc tay và đẹp mắt.



Ngay từ lần thưởng thức đầu tiên, thực khách có thể cảm nhận rõ sự khác biệt, lớp bánh mềm dẻo, tôm giữ nguyên vị ngọt tự nhiên, thịt xá xíu đậm đà mà không khô, nấm đùi gà dậy hương, hòa quyện cùng rau củ giòn mát. Đặc biệt, vừng trắng bùi và hành phi giòn thơm rắc nhẹ bên ngoài càng làm món ăn thêm trọn vị. Nước chấm được pha chế hài hòa, thanh nhẹ, vừa đủ để tôn lên hương vị tươi ngon của tôm, thịt và rau củ.



Món Phở gạo lứt cuốn tôm thịt.

Phở gạo lứt cuốn tôm thịt không chỉ là một món ăn, mà còn là trải nghiệm ẩm thực tinh tế. Nó thể hiện sự tôn trọng truyền thống qua hình thức phở cuốn, đồng thời khẳng định tầm nhìn ẩm thực hiện đại thông qua việc sử dụng nguyên liệu lành mạnh và sự sáng tạo của đầu bếp. Một lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm bữa ăn nhẹ nhàng, bổ dưỡng mà vẫn trọn vẹn hương vị tinh hoa Việt./.

Bài và ảnh: Trần Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam






