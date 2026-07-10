Phố cổ Hội An từ góc nhìn trên cao

10/07/2026

Nhìn từ trên cao, phố cổ Hội An hiện lên như một bức tranh hài hòa giữa kiến trúc cổ, dòng sông và thiên nhiên. Những mái ngói âm dương phủ màu thời gian nối tiếp nhau bên dòng sông Hoài hiền hòa, đan xen với những con phố nhỏ, tạo nên diện mạo đặc trưng của đô thị với tuổi đời hơn 400 năm.

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao nổi bật với những mái ngói cổ xen giữa hệ thống sông ngòi. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Ngoài tản bộ trên những con phố cổ, du khách còn có thể ngồi thuyền khám phá vẻ đẹp phố Hội từ dòng sông Hoài.

Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Từng là thương cảng quốc tế sầm uất vào thế kỷ XVI – XVII, Hội An đến nay vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn cấu trúc đô thị cổ cùng những giá trị văn hóa đặc sắc. Giữa nhịp sống hiện đại, phố Hội vẫn giữ được vẻ trầm mặc, bình yên, nơi mỗi mái nhà, con ngõ và dòng sông đều mang trong mình những dấu ấn của lịch sử.

Những mái nhà cổ nằm ngay bên dòng sông Hoài thơ mộng. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Một góc phố cổ Hội An nằm gần nơi sông Hoài hòa vào dòng sông Thu Bồn. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Từ góc nhìn trên cao, vẻ đẹp của Di sản Văn hóa Thế giới càng hiện lên rõ nét. Những mái ngói rêu phong, dòng sông Hoài uốn lượn, bến thuyền tấp nập và không gian phố cổ hòa quyện tạo nên một bức tranh vừa cổ kính vừa giàu sức sống, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách trong và ngoài nước./.

Bài và ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam