Phó Chủ tịch nước dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại An Giang

09/07/2026

Lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc.

Sáng 9/7/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Lãnh đạo Quân khu 9 dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang). Ảnh: Công Mạo-TTXVN