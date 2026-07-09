Phó Chủ tịch nước dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại An Giang

Phó Chủ tịch nước dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại An Giang

Lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc.

Sáng 9/7/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
 
Lãnh đạo Quân khu 9 dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang). Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Thân nhân liệt sĩ Đặng Văn Dùng (tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang ) xúc động bên hài cốt của người thân mới được tìm thấy sau nhiều năm xa cách. Ảnh: Công Mạo-TTXVN 
Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) là nơi yên nghỉ của hơn 9.000 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Công Mạo


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