Peter Cường Franklin - Trở về để kể lại hương vị quê hương

23/06/2026

Sau nhiều năm đi qua những kinh đô ẩm thực của thế giới, đầu bếp Peter Cường Franklin trở về Việt Nam không chỉ để mở một nhà hàng, mà để kể lại câu chuyện quê hương bằng ngôn ngữ của hương vị. Với ông, mỗi món ăn truyền thống đều chứa đựng ký ức, bản sắc và hoàn toàn có thể bước lên sân khấu ẩm thực đỉnh cao toàn cầu.

Đầu bếp Peter Cường Franklin với chứng nhận 1 sao Michelin đầu tiên vào năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sinh ra tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), lớn lên ở Mỹ và từng sống, làm việc tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như New York (Mỹ), London (Anh), Hong Kong (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan)…, Peter Cường Franklin mang trong mình một nền tảng đa văn hóa. Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại Đại học Yale (Mỹ), sau đó theo học nghệ thuật ẩm thực tại Le Cordon Bleu (Pháp), ông lựa chọn rời bỏ con đường quen thuộc để theo đuổi đam mê nấu ăn và tìm lại bản sắc Việt Nam qua ẩm thực.

Năm 2017, Peter Cường Franklin trở về Thành phố Hồ Chí Minh và chọn một căn nhà cũ trong khu chợ Tôn Thất Đạm làm nơi hiện thực hóa giấc mơ của mình. Từ đó, nhà hàng Ănăn Saigon ra đời, một không gian nơi kỹ thuật ẩm thực hiện đại gặp gỡ những ký ức rất Việt.

Triết lý của Peter Cường Franklin không nằm ở việc làm mới để khác biệt, mà là kể lại món ăn truyền thống theo một cách tinh tế hơn.



Đầu bếp Peter Cường Franklin tỉ mỉ và tâm huyết hướng dẫn các đầu bếp trẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đầu bếp Peter Cường Franklin kể lại món ăn truyền thống theo một cách tinh tế hơn tại nhà hàng Ănăn Saigon.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Triết lý của Peter Cường Franklin không nằm ở việc làm mới để khác biệt, mà là kể lại món ăn truyền thống theo một cách tinh tế hơn. Ông từng chia sẻ rằng, việc sống giữa nhiều nền văn hóa giúp mình có “góc nhìn kép”, vừa là người trong cuộc, vừa là người quan sát văn hóa Việt Nam từ bên ngoài. Chính khoảng cách ấy đem đến cho ông khả năng nhìn lại những món ăn quen thuộc với sự tò mò và tôn trọng.

Tại Ănăn Saigon, những món ăn vốn bình dị như thịt kho, cơm hến, bánh mì hay cua Cà Mau được tái hiện bằng kỹ thuật hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản. Mỗi món ăn không chỉ hướng đến trải nghiệm vị giác mà còn trở thành một câu chuyện về vùng đất, con người và ký ức Việt Nam.

Một số món ăn truyền thống Việt được chế biến theo phong cách của đầu bếp Peter Cường Franklin. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã đưa Ănăn Saigon trở thành nhà hàng đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận một sao Michelin (năm 2023) và liên tục duy trì vị thế trong nhiều năm sau đó. Thành công này tiếp tục được khẳng định tại Lễ trao giải Michelin Guide Việt Nam 2026 vừa diễn ra ở Hà Nội (tháng 6/2026), nơi Ănăn Saigon một lần nữa được xướng tên trong danh sách các nhà hàng đạt sao Michelin tại Việt Nam. Dấu mốc này không chỉ cho thấy sự ổn định trong chất lượng và sáng tạo của nhà hàng, mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Peter Cường Franklin trên bản đồ ẩm thực khu vực.

Đầu bếp Peter Cường Franklin giao lưu với thực khách tại nhà hàng Pot Au Phở 2.0. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đông đảo thực khách quốc tế tìm đến thưởng thức tại nhà hàng Ănăn Saigon của đầu bếp Peter Cường Franklin.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không dừng lại ở đó, Peter tiếp tục mở rộng hành trình khám phá ẩm thực Việt với dự án Pot Au Phở 2.0 - nơi ông chọn phở làm điểm khởi đầu cho cuộc đối thoại giữa truyền thống và kỹ thuật ẩm thực đương đại. Trong không gian chỉ 14 chỗ ngồi, thực khách không đơn thuần thưởng thức một món ăn quen thuộc mà còn được trải nghiệm cách phở được diễn giải như một tác phẩm ẩm thực tinh tế, vẫn giữ nguyên tinh thần và chiều sâu văn hóa Việt. Được xem là dự án cá nhân quan trọng nhất của ông trong năm nay, Pot Au Phở 2.0 thể hiện khát vọng giải cấu trúc và nâng tầm món phở truyền thống, đưa món ăn biểu tượng của Việt Nam bước vào không gian fine dining bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại.

Dù đạt nhiều thành tựu quốc tế, cảm hứng sáng tạo của Peter lại đến từ những điều rất đời thường: một ly cà phê vỉa hè, một buổi đi bộ qua khu chợ cũ hay một món ăn địa phương trong những chuyến đi dọc đất nước.

Đầu bếp Peter Cường Franklin và đội ngũ nhân sự trẻ tại nhà hàng Ănăn Saigon. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Peter Cường Franklin chia sẻ: “Tôi trở về không phải để tìm kiếm hoài niệm. Tôi trở về để khám phá lại quê hương và kể với thế giới rằng: ẩm thực Việt Nam không chỉ đáng nhớ bởi hương vị, mà còn bởi những câu chuyện văn hóa sâu sắc được lưu giữ trong từng món ăn”./.

Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam và NVCC





