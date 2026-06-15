Paris lan tỏa sắc màu văn hóa Việt Nam qua lễ hội “Bonjour Vietnam"

15/06/2026

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Sắc màu Việt Nam” do chính các bạn trẻ tự dàn dựng và biểu diễn.

Trong hai ngày 13 và 14/6/2026, tại Paris, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với các hội đoàn và nhóm thanh niên người Việt tổ chức Lễ hội văn hóa “Bonjour Vietnam” lần thứ ba.

Với chủ đề giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến công chúng quốc tế, lễ hội gồm nhiều hoạt động phong phú như triển lãm ảnh “Việt Nam qua 5 giác quan”, không gian ẩm thực đường phố Việt Nam, các xưởng trải nghiệm văn hóa về tranh Đông Hồ, thư pháp, vẽ trang trí trên nón lá, quạt giấy, chuồn chuồn tre và đặc biệt là chương trình nghệ thuật “Sắc màu Việt Nam” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Hoạt động trải nghiệm vẽ tranh thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bạn trẻ quốc tế. Ảnh: Ngọc Hiệp - Pv TTXVN tại Pháp

Qua âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, lễ hội khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt trẻ trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc và đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN