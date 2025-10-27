Nuôi dưỡng tài năng trẻ trong Kỷ nguyên số

27/10/2025

Tại Giải thưởng ảnh/video Công nghệ từ Trái tim lần thứ hai, thế hệ trẻ Việt Nam đã chứng tỏ sức sáng tạo không giới hạn khi tiếp cận và làm chủ công nghệ, biến những ý tưởng đột phá thành những tác phẩm giàu cảm xúc và ý nghĩa. Từ những dự án khoa học đầy tham vọng cho đến những góc nhìn độc đáo về ứng dụng công nghệ trong cuộc sống, các bạn trẻ đã thực sự "chạm" vào công nghệ bằng cả trí tuệ và trái tim.

Giải thưởng năm nay đã ghi nhận sự tham gia tích cực của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên, kỹ sư trẻ, những người đang ở tuyến đầu của sự đổi mới. Những tác phẩm của họ không chỉ phản ánh xu hướng công nghệ hiện đại mà còn lồng ghép những câu chuyện nhân văn sâu sắc, đúng như tinh thần Công nghệ từ Trái tim.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là tác phẩm "Học sinh Lào Cai nghiên cứu, phát triển hệ thống cảnh báo khẩn cấp thiên tai" của nhóm tác giả Lục Hương Thu và Nguyễn Tuấn Khôi. Câu chuyện về ba cô trò Trường THPT Chuyên Lào Cai, sau trận lũ quét, đã tự mình nghiên cứu và phát triển một hệ thống cảnh báo thiên tai, đã chạm đến trái tim người xem bởi sự dũng cảm, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Tác phẩm này không chỉ cho thấy thế hệ trẻ vùng cao đã biết ứng dụng công nghệ để bảo vệ chính mình và cộng đồng, mà còn thể hiện vai trò quan trọng của giáo dục khoa học trong việc trang bị kỹ năng cho thế hệ tương lai.

Bên cạnh đó, tác phẩm "Niềm vui được làm quen cùng robot" của nhiếp ảnh gia Bùi Văn Vân, dù không trực tiếp là tác phẩm của thế hệ trẻ, nhưng lại khắc họa một khoảnh khắc đầy cảm xúc của các em nhỏ lần đầu tiếp xúc với robot trong buổi học STEM. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tò mò và sự hứng thú khám phá cho thấy thế hệ tương lai đang lớn lên cùng công nghệ, xem công nghệ như một người bạn đồng hành, một công cụ để học hỏi và sáng tạo.

Robot và Trí tuệ Nhân tạo (AI) tiếp tục là những lĩnh vực thu hút sự quan tâm và sáng tạo của giới trẻ. Các bạn trẻ không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, lập trình mà còn chủ động tìm cách ứng dụng AI vào các vấn đề thực tiễn.

Bộ ảnh "Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội" của Nguyễn Phú Khánh và Trần Thanh Giang, dù được thực hiện bởi các nhà báo, nhưng đã phản ánh một mô hình ứng dụng công nghệ mà các bạn trẻ có thể tham gia phát triển và vận hành trong tương lai. Việc robot AI hỗ trợ tư vấn dịch vụ, phát số thứ tự, cung cấp thông tin đã mang đến sự tiện lợi, minh bạch và thân thiện hơn cho người dân khi làm thủ tục hành chính. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ trong việc góp phần xây dựng chính phủ số, chính quyền điện tử hiện đại.

Giải thưởng Công nghệ từ Trái tim khuyến khích cộng đồng cùng chung tay xây dựng một xã hội số nhân văn và bền vững.

Nhiều bạn trẻ cũng đang tích cực tham gia các cuộc thi lập trình, các dự án nghiên cứu về AI, học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên... với mong muốn tạo ra những giải pháp công nghệ đột phá, giải quyết các vấn đề xã hội và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Giải thưởng "Công nghệ từ Trái tim" là một minh chứng rõ nét cho thấy Việt Nam đang chú trọng nuôi dưỡng và phát huy tài năng công nghệ của thế hệ trẻ. Bằng cách tạo ra một sân chơi sáng tạo, công bằng và đầy cảm hứng, giải thưởng đã giúp các bạn trẻ có cơ hội trình làng những ý tưởng và sản phẩm công nghệ độc đáo, mang dấu ấn cá nhân và sự sáng tạo của mình.

Thế hệ trẻ ngày nay đang không ngừng học hỏi, sáng tạo và ứng dụng công nghệ để tạo ra những giá trị mới. Giải thưởng "Công nghệ từ Trái tim" chính là môi trường lý tưởng để các bạn trẻ hiện thực hóa ước mơ của mình, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia và kiến tạo một tương lai thịnh vượng cho Việt Nam./.