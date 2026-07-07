Nước mắm Nam Ô - Nét đặc trưng làng biển cổ

07/07/2026

Làng Nam Ô, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng là nơi sản sinh ra nghề làm nước mắm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý.

Làng Nam Ô, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng là nơi sản sinh ra nghề làm nước mắm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý. Đằng sau những danh hiệu ấy là những chuyến biển trong đêm, những chum chượp được chăm chút mỗi ngày và những con người đang nỗ lực giữ nghề giữa nhịp đô thị hóa.

Chiếc thúng cập bờ sau một đêm đánh bắt với những mẻ hải sản tươi. Từ những chuyến biển ấy, nghề làm nước mắm Nam Ô đã hình thành và tồn tại suốt hàng trăm năm. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Quá trình đô thị hóa mang đến cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với không gian tồn tại của làng nghề Nam Ô. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Do nằm trong khu vực đường hẻm nhỏ, những sản phẩm nước mắm Nam Ô được đưa đến tay người tiêu dùng bằng xe gắn máy. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Người làm nước mắm Nam Ô tham gia lớp tập huấn về an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng và xây dựng thương hiệu, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Xuân Quý