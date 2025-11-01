Nông trại ngựa Gò Dầu - Nơi giấc mơ hóa thành hiện thực

Giữa miền quê yên bình của vùng đất Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) vang vọng tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng cười trẻ thơ. Nơi ấy, nông trại ngựa của anh Phùng Chí Đại hiện lên như một nét chấm phá sinh động giữa đồng quê, nơi một giấc mơ tuổi thơ được chắp cánh và tình yêu với loài ngựa được gìn giữ bằng tất cả đam mê.

Không gian khác biệt tại ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh, nơi tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng cười của trẻ thơ.

Anh Phùng Chí Đại bên người bạn đồng hành.

Từ thuở nhỏ, anh Đại đã say mê những chú ngựa và ấp ủ ước mơ xây dựng một nông trại - mái nhà cho những loài vật anh yêu quý, đồng thời tạo không gian gần gũi để trẻ em trải nghiệm thiên nhiên. Giờ đây, nông trại ở ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh chính là hiện thực của khát vọng ấy. Không chỉ là điểm đến thư giãn cuối tuần, nơi đây còn mang sứ mệnh gìn giữ “ngọn lửa” cho bộ môn đua ngựa Việt Nam, một nét đẹp văn hóa đang dần phai nhạt.

Nông trại là nơi vun đắp hy vọng để những chú ngựa quý (có nguồn gốc từ quà tặng của Nữ hoàng Anh) có thể lại được sải bước trên các trường đua chuyên nghiệp, "giữ lửa" cho bộ môn đua ngựa Việt Nam.

Công việc chăm sóc và huấn luyện ngựa đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự gắn kết và tin tưởng giữa người và ngựa.

Quy trình chăm sóc ngựa tại nông trại được thực hiện hết sức tỉ mỉ. Mỗi chú ngựa quý đều có chuồng riêng biệt cùng những cái tên gọi thân thương.

Anh Đại dành nhiều năm sưu tầm, chăm sóc những giống ngựa quý, trong đó có dòng ngựa từng là quà tặng của Hoàng gia Anh nhiều thập kỷ trước. Với anh, đó là những “báu vật sống”, di sản cần được bảo tồn và nhân giống để một ngày không xa, hình ảnh ngựa Việt Nam lại tung vó trên các trường đua chuyên nghiệp.

Đến với nông trại, du khách và đặc biệt là trẻ nhỏ không chỉ được cưỡi ngựa hay chụp ảnh mà còn học cách tương tác, chăm sóc và thấu hiểu loài vật này. Hình ảnh một em bé rụt rè cho ngựa ăn hay cô bé nhỏ nhắn dũng cảm ngồi vững trên yên lần đầu tiên gợi lên giá trị nhân văn sâu sắc: tình yêu thiên nhiên và sự đồng cảm giữa con người và muôn loài.

Hình ảnh huấn luyện viên cưỡi ngựa sải bước thể hiện sự gắn kết, làm nổi bật vẻ đẹp khỏe khoắn của những chú ngựa quý.

Ẩn sau khung cảnh yên bình là biết bao nỗ lực thầm lặng. Dù việc duy trì nông trại tốn kém, anh Đại vẫn kiên định theo đuổi đam mê, lấy tình yêu làm nguồn sức mạnh.