Nông nghiệp Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ để chinh phục thị trường Nhật - Hàn

10/12/2025

Trong nỗ lực nâng tầm vị thế nông sản Việt, Hà Nội đang đẩy mạnh chuẩn hóa quy trình, truy xuất nguồn gốc và xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao. Từ chuyển đổi số đến liên kết chuỗi, ngành nông nghiệp Thủ đô đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu chinh phục những thị trường khó tính như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Những năm gần đây, Hà Nội chủ động chuyển hướng phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, coi chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế là trục phát triển trung tâm. Các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được quy hoạch theo mô hình “vùng nguyên liệu lớn - chuỗi giá trị khép kín”, kết nối toàn bộ các công đoạn từ thu gom, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ và xuất khẩu.

Một số sản phẩm nông sản xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc của Công ty cổ phần thực phẩm Vinh Hà. Ảnh: Tư liệu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, mục tiêu của thành phố không phải là mở rộng sản lượng mà là tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có thể cạnh tranh ở những thị trường khó tính nhất. Cách tiếp cận này đánh dấu sự chuyển đổi tư duy mạnh mẽ của nông nghiệp Hà Nội - từ sản xuất phân tán sang sản xuất quy mô, bài bản và tuân thủ chuẩn mực quốc tế. Một trong những nền tảng quan trọng giúp nông sản Hà Nội nâng sức cạnh tranh là mô hình hợp tác giữa Nhà nước - doanh nghiệp - nông dân, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo môi trường, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm soát tiêu chuẩn; Doanh nghiệp đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm; Nông dân tuân thủ quy trình sản xuất sạch, đáp ứng tiêu chí về an toàn thực phẩm. Cơ chế này tạo nên chuỗi cung ứng ổn định và minh bạch, yếu tố mà các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc đặc biệt coi trọng. Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Tư vấn Môi trường Hà Nội thực hiện liên kết sản xuất với nông dân các xã vùng cao của tỉnh Cao Bằng để đưa hương vị Việt xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ảnh: Tư liệu Hà Nội cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong nông nghiệp. Nhật ký điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất - chế biến - xuất khẩu. Với các thị trường ưa chuộng độ chính xác như Nhật - Hàn, năng lực “định danh từng sản phẩm” là lợi thế cạnh tranh quan trọng, góp phần nâng cao niềm tin của đối tác nhập khẩu. Song song với công nghệ, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh và tuần hoàn, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu. Các sản phẩm từ vùng nguyên liệu đạt chuẩn của Thủ đô hiện đã có mặt trên nhiều hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, khách sạn, nhà hàng và đang được mở rộng sang các kênh xuất khẩu. Công đoạn đóng cà phê xuất khẩu tại Công ty cổ phần Coffilia. Ảnh: Tư liệu Phân loại quế xuất khẩu tại Công ty Vina SAMEC. Ảnh: Tư liệu Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm sản Hà Nội lần đầu vượt mốc 2 tỷ USD. Riêng 10 tháng đầu năm 2025, con số đạt 1,88 tỷ USD, trong đó nông sản chiếm 1,22 tỷ USD - những tín hiệu khẳng định sự tăng trưởng ổn định và sức hấp dẫn của nông sản Thủ đô trên thị trường quốc tế. Với sức mua lớn và chuộng sản phẩm có tiêu chuẩn cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang trở thành hai thị trường trọng điểm của nông sản Hà Nội. Hiện khoảng 38 doanh nghiệp Thủ đô đã xuất khẩu sang hai thị trường này với các mặt hàng như cà phê, chè, quế, trái cây, mộc nhĩ, nấm hương, rau tươi và rau đông lạnh. Một số doanh nghiệp đã tạo dấu ấn rõ nét như: Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Dương Kiên xuất khẩu mộc nhĩ, nấm hương sang Nhật Bản; Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường xuất khẩu ớt đông lạnh sang Hàn Quốc; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Phát triển công nghệ Nhật Bản xuất khẩu tỏi đen sang Hàn Quốc; Công ty cổ phần tập đoàn Minh Tiến xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản...

Khách hàng dùng thử sản phẩm của Công ty Hibiso tại Hàn Quốc. Ảnh: Tư liệu

Hướng tới chuẩn hóa để bứt phá, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường thông tin, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Tăng cường tập huấn tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và quy định của các hiệp định thương mại như EVFTA, CPTPP; Phối hợp với các địa phương xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu; Xúc tiến xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội và tính bền vững; Mở rộng hoạt động kết nối thương mại, quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP ra thị trường quốc tế.

Quầy giới thiệu sản phẩm của công ty Hibiso tại thị trường Hàn Quốc. Ảnh: Tư liệu

Sản phẩm của công ty Dace tiếp cận với thị trường Châu Âu. Ảnh: Tư liệu

Những bước đi này cho thấy quyết tâm của Hà Nội không chỉ dừng lại ở mở rộng thị phần mà hướng tới xây dựng thương hiệu nông sản Thủ đô, một thương hiệu đủ sức chinh phục các thị trường khó tính nhất châu Á./.

Bài: Hoàng Hà - Ảnh: Tư liệu

