Ninh Bình xây dựng thương hiệu Lụa Hoa Lư

21/06/2026

Làng nghề cổ Hạ Trạo đang từng bước hồi sinh nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa, đưa thương hiệu Lụa Hoa Lư vươn xa.

Từng đứng trước nguy cơ mai một, làng nghề cổ Hạ Trạo nay là Tổ dân phố Hạ Trạo, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đang từng bước hồi sinh nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa theo mô hình hợp tác xã gắn với du lịch trải nghiệm. Không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân, hành trình khôi phục chuỗi tơ tằm còn góp phần xây dựng thương hiệu Lụa Hoa Lư, đưa giá trị văn hóa truyền thống vươn xa.

HTX chủ động mọi khâu sản xuất từ trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải đến trưng bày và phục vụ xuất khẩu, mở ra hướng đi bền vững cho làng nghề. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Khu trưng bày của HTX thu hút khách nhờ các dòng sản phẩm lụa đa dạng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm các công đoạn dệt lụa truyền thống. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Hải Yến