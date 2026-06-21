Ninh Bình xây dựng thương hiệu Lụa Hoa Lư
Làng nghề cổ Hạ Trạo đang từng bước hồi sinh nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa, đưa thương hiệu Lụa Hoa Lư vươn xa.
Từng đứng trước nguy cơ mai một, làng nghề cổ Hạ Trạo nay là Tổ dân phố Hạ Trạo, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đang từng bước hồi sinh nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa theo mô hình hợp tác xã gắn với du lịch trải nghiệm. Không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân, hành trình khôi phục chuỗi tơ tằm còn góp phần xây dựng thương hiệu Lụa Hoa Lư, đưa giá trị văn hóa truyền thống vươn xa.
Hải Yến