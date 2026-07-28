Những tiếng khóc đầu đời ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

28/07/2026

Những tiếng khóc đầu đời của các em bé vang lên trong phòng mổ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không chỉ mang đến niềm hạnh phúc cho các gia đình mà còn đánh dấu một cột mốc mới trong quá trình hoàn thiện hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện. Sau thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ nhân lực, chuyên ngành sản khoa tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã chính thức thực hiện những ca sinh đầu tiên, góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Điều dưỡng bế em bé đến gần để người mẹ được nhìn con ngay trên bàn mổ sau khi ca sinh diễn ra an toàn. Ảnh: Bống Vũ

Tại khu vực phòng sinh và phòng mổ, không khí làm việc luôn khẩn trương nhưng nhịp nhàng. Mỗi ca sinh đều có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ sản khoa, gây mê hồi sức, nhi khoa đến điều dưỡng. Từng khâu từ tiếp nhận sản phụ, thăm khám, đánh giá tình trạng thai nhi, hội chẩn, chuẩn bị phẫu thuật đến chăm sóc mẹ và bé sau sinh đều được thực hiện theo quy trình chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.

Những ngày đầu triển khai hoạt động, các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện thành công nhiều ca sinh thường và mổ lấy thai. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, đồng thời có sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội. Việc đưa dịch vụ sản khoa vào hoạt động không chỉ giúp người dân tại tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà còn góp phần giảm tải cho cơ sở chính của bệnh viện.

Sản phụ giữ tâm lý ổn định trong khi các bác sĩ tiến hành ca mổ lấy thai. Ảnh: Bống Vũ

Trong số những ca mổ đầu tiên có trường hợp sản phụ Nguyễn Phương Anh, 29 tuổi, mang thai 38 tuần 4 ngày, có tiền sử hen phế quản và viêm mũi dị ứng. Theo các bác sĩ, hen phế quản là bệnh lý cần được theo dõi chặt chẽ trong thai kỳ bởi nếu không được kiểm soát tốt có thể làm giảm lượng oxy cung cấp cho thai nhi, làm tăng nguy cơ thai chậm phát triển, sinh non, tiền sản giật, thậm chí đe dọa tính mạng của cả mẹ và con trong những trường hợp nặng.

Sau khi thăm khám, hội chẩn và đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định chỉ định mổ lấy thai nhằm bảo đảm an toàn cho sản phụ và em bé. Trong phòng mổ, ê-kíp gây mê hồi sức, sản khoa và nhi khoa phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến của người mẹ trong suốt quá trình phẫu thuật. Chỉ ít phút sau khi em bé được đưa ra khỏi bụng mẹ, tiếng khóc khỏe mạnh vang lên trong niềm vui của cả ê-kíp. Ca mổ diễn ra thuận lợi, mẹ và bé đều an toàn, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại khoa sau phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, trường hợp của sản phụ Phương Anh cũng là minh chứng cho việc quản lý thai kỳ đối với các sản phụ mắc bệnh lý nội khoa cần có sự phối hợp liên chuyên khoa để đưa ra phương án điều trị phù hợp. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các trường hợp sản khoa có nguy cơ cao, mang lại thêm sự lựa chọn cho người dân khi có nhu cầu khám và sinh con tại bệnh viện.

Em bé được các bác sĩ đón ra an toàn từ bụng mẹ trong ca mổ lấy thai. Ảnh: Bống Vũ

Không chỉ chú trọng chuyên môn, bệnh viện còn xây dựng quy trình chăm sóc toàn diện dành cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Ngay sau khi em bé chào đời, các bác sĩ nhi khoa thực hiện đánh giá ban đầu, theo dõi hô hấp, tim mạch, cân nặng và các chỉ số sức khỏe trước khi bàn giao cho người mẹ thực hiện da kề da và bú mẹ sớm. Song song với đó, đội ngũ điều dưỡng hướng dẫn người nhà chăm sóc sản phụ sau mổ, theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để bảo đảm quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi.

Đối với nhiều gia đình, việc được sinh con tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình mang lại sự yên tâm bởi được tiếp cận đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật hiện đại ngay tại địa phương, không phải di chuyển xa đến Hà Nội như trước. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng khi đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và từng bước xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

Khoảnh khắc người mẹ lần đầu được ngắm nhìn con ngay trên bàn mổ sau ca sinh an toàn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Bống Vũ

Khoảnh khắc người mẹ hạnh phúc ngắm nhìn con ngay sau khi em bé chào đời. Ảnh: Bống Vũ

Những tiếng khóc đầu đời vang lên tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không chỉ mở ra hành trình của những sự sống mới mà còn là dấu mốc khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện trong việc triển khai đầy đủ các lĩnh vực khám, chữa bệnh. Mỗi em bé chào đời là một niềm hạnh phúc của gia đình, đồng thời cũng là thành quả của sự tận tâm, trách nhiệm và trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng đang ngày đêm nỗ lực vì sức khỏe người bệnh. Đây cũng là bước khởi đầu ý nghĩa để Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp tục phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận, đồng thời nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay từ sớm, từ xa theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân./.